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Роскосмос планирует запустить станцию «Луна-25» в 2021 году

18:09 5.07.2020

В Роскосмосе заявили о планах запустить в 2021 году российский космический аппарат "Луна-25", который станет продолжением советских станций одноименной серии.

Сейчас опытно-конструкторская работа "Луна-Глоб", в рамках которой создается данный аппарат, находится на этапе наземной отработки экспериментальных изделий. Изготовление и испытания "Луны-25" планируется завершить летом 2021 года, сообщает Накануне.RU со ссылкой на пресс-службу госкорпорации, .

"Обязательный этап в создании космических аппаратов – это проведение электрических и функциональных испытаний, необходимых для подтверждения заданных характеристик всех компонентов. Испытания собранного аппарата начнутся в первом квартале 2021 года", - сообщили в Роскосмосе.

Запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25" к естественному спутнику Земли запланирован на 1 октября 2021 года.

В мае в Роскосмосе заявляли, что проведут испытания двух новых ракет и возобновят лунную программу. Это произошло после удачного запуска американского корабля "Crew Dragon".

Темы: Космические исследования и открытия, Роскосмос
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Комментарии читателей
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06.07.2020, 00:15
Гость: Ейбогус -стране только Луны не хватает.

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Царь-пушку Рогозиным и пульнуть в Луну,без скафандра,в пижаме.
Мб.успокоится.
05.07.2020, 22:19
Гость: Нет

Уже полете Марсу в2019 на 2019 обещал Путин.
05.07.2020, 21:46
Гость: дан

я так смеялся так смеялся прочитав это хвастливое заявление Ставлю 100к 1 что ничего подобного в 2021г не произойдет и все это останется только в планах ну или в мультфильме который создадут на студии Рагозин-фильм
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