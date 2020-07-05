\ В США создали замену российскому ракетному двигателю РД-180

11:00

Американская компания United Launch Alliance получила первый ракетный двигатель BE-4, созданный для замены российских РД-180, от корпорации Blue Origin, пишут "Известия" со ссылкой на сообщение компании в Twitter.

Силовая установка не является серийной и будет использоваться для испытаний вместе с носителем.

Второй двигатель BE-4 планируется поставить до конца июля.

Сейчас американские ракеты семейства Atlas оснащают российскими двигателями РД-180. Им на смену создают носитель Vulcan. Предполагается, что ВЕ-4 будет работать на первой ступени.

В феврале в СМИ писали о прогнозе консультантов американского конгресса, согласно которому США не смогут найти альтернативу российскому ракетному двигателю РД-180 как минимум до 2030 года. Вместе с тем в апреле прошлого года глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд уверял, что Вашингтон прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года.