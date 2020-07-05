]]>
]]>
Главная Наука и техника Новости

В США создали замену российскому ракетному двигателю РД-180

11:00 5.07.2020
Фото со страницы United Launch Alliance в соцсети

Американская компания United Launch Alliance получила первый ракетный двигатель BE-4, созданный для замены российских РД-180, от корпорации Blue Origin, пишут "Известия" со ссылкой на сообщение компании в Twitter.  

Силовая установка не является серийной и будет использоваться для испытаний вместе с носителем.

Второй двигатель BE-4 планируется поставить до конца июля.

Сейчас американские ракеты семейства Atlas оснащают российскими двигателями РД-180. Им на смену создают носитель Vulcan. Предполагается, что ВЕ-4 будет работать на первой ступени.

В феврале в СМИ писали о прогнозе консультантов американского конгресса, согласно которому США не смогут найти альтернативу российскому ракетному двигателю РД-180 как минимум до 2030 года. Вместе с тем в апреле прошлого года глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд уверял, что Вашингтон прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года.

Темы: США, Вооружения в мире
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.07.2020, 17:32
Гость: Сергей

Чтоб .. алекс не внес во что то ложку дерьма немысленно.
05.07.2020, 17:25
Гость: Почему в России нет евреев - настоящих патриотов?

Как нет?
Полно.
И все - граждане США или Израиля.
Вот Абрамович. Разве он не патриот?
05.07.2020, 16:13
Гость: Подлый агент Госдепа

\ В США создали замену российскому ракетному двигателю РД-180
Конечно, данные разработки осуществлял «Энергомаш», но на американские деньги и на условиях компании «Pratt & Whitney», которые она диктовала. То есть права на ЖРД РД-180 принадлежат «Pratt & Whitney», более того, данная компания получила права на производство двигателя РД-180 в США.
Все комментарии (16)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации