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В России впервые допустили частную компанию к конкурсу на ракету-носитель

10:14 22.09.2020

Корпорация "Роскосмос" впервые допустила на участие в конкурсе частную компанию, пишет РИА Новости.

По данным агентства, в конкурсе на создание метановой ракеты-носителя "Амур-СПГ" примет участие частная российская компания "КосмоКурс". Заявки на конкурс также подали изготовитель "Союзов", Ракетно-космический центр "Прогресс", и производитель "Протонов" и "Ангары" Центр Хруничева.

Ранее сообщалось, что стоимость проекта "Амур" составит 407 млн рублей. Эскизный проект ракеты с многоразовой первой ступенью должен быть подготовлен к концу 2020 года. 

Двухступенчатая ракета среднего класса "Амур" будет иметь многоразовую (до десяти раз) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателем РД-0169, который работает на кислороде и сжиженном природном газе (метане).

С космодрома Восточный ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны при многоразовом использовании первой ступени и 12 тонн — при однократном, на геопереходную орбиту — 2,5 тонны с применением разгонного блока "Фрегат" и многоразовой ступени.

Стартовый комплекс для "Амура" на Восточном должен обеспечить 15 пусков в год с учетом межполетного обслуживания многоразовой первой ступени.

Компания КосмоКурс" была создана для разработки ракетно-космической техники и предоставления услуг туристических суборбитальных полетов. 

Темы: Роскосмос
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.09.2020, 14:00
Гость: В.М.

Анекдоты на КМ.РУ не иссякают) Маск по россиянски, ну-ну...
22.09.2020, 12:49
Гость: В.В.

"будет иметь многоразовую (до десяти раз) возвращаемую первую ступень" - Это и есть бездумное подражание западу.
22.09.2020, 12:47
Гость: www

Конечно рад за КосмоКурс, но если она создана для предоставления суборбитальных туристических полётов, результаты где? Ау!
22.09.2020, 12:18
Гость: Шило

А Нано Пренано. Сколковы!!! ЧЕ, НЕ СЛАБО!!!
22.09.2020, 11:42
Гость: Это только начало!

После метановой ракеты начнется проектирование ракет бутановых, пропановых и так далее. Сколько всего впереди
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