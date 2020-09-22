В России впервые допустили частную компанию к конкурсу на ракету-носитель

10:14

Корпорация "Роскосмос" впервые допустила на участие в конкурсе частную компанию, пишет РИА Новости.

По данным агентства, в конкурсе на создание метановой ракеты-носителя "Амур-СПГ" примет участие частная российская компания "КосмоКурс". Заявки на конкурс также подали изготовитель "Союзов", Ракетно-космический центр "Прогресс", и производитель "Протонов" и "Ангары" Центр Хруничева.

Ранее сообщалось, что стоимость проекта "Амур" составит 407 млн рублей. Эскизный проект ракеты с многоразовой первой ступенью должен быть подготовлен к концу 2020 года.

Двухступенчатая ракета среднего класса "Амур" будет иметь многоразовую (до десяти раз) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателем РД-0169, который работает на кислороде и сжиженном природном газе (метане).

С космодрома Восточный ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны при многоразовом использовании первой ступени и 12 тонн — при однократном, на геопереходную орбиту — 2,5 тонны с применением разгонного блока "Фрегат" и многоразовой ступени.

Стартовый комплекс для "Амура" на Восточном должен обеспечить 15 пусков в год с учетом межполетного обслуживания многоразовой первой ступени.

Компания КосмоКурс" была создана для разработки ракетно-космической техники и предоставления услуг туристических суборбитальных полетов.