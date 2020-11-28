Роскомнадзор призвал IT-компании создавать российские видеохостинги

15:50 28.11.2020

Роскомнадзор обратил внимание российских СМИ на "необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах".

"Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их создании и популяризации", - добавили в ведомстве.

Такой комментарий в Роскомнадзоре дали после обращения в Google с требованием разрешить изданию Anna News создавать свои каналы на сервисе YouTube.

"Администрация видеохостинга YouTube ввела полный запрет на создание каналов российским СМИ "Anna News" (Analytical Network News Agency). Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google LLC с требованием возобновить доступ к YouTube-каналам информационного агентства", - цитирует заявление Роскомнадзора "Интерфакс".

"Целенаправленная политика цензурирования в отношении российских СМИ недопустима и нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней", отмечают в ведомстве.

Ранее Роскомнадзор из-за действий администрации видеохостинга YouTube в отношении материалов российских СМИ уже советовал им размещать свой контент на платформах отечественных интернет-компаний.