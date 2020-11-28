Роскомнадзор призвал IT-компании создавать российские видеохостинги
Роскомнадзор обратил внимание российских СМИ на "необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах".
"Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их создании и популяризации", - добавили в ведомстве.
Такой комментарий в Роскомнадзоре дали после обращения в Google с требованием разрешить изданию Anna News создавать свои каналы на сервисе YouTube.
"Администрация видеохостинга YouTube ввела полный запрет на создание каналов российским СМИ "Anna News" (Analytical Network News Agency). Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google LLC с требованием возобновить доступ к YouTube-каналам информационного агентства", - цитирует заявление Роскомнадзора "Интерфакс".
"Целенаправленная политика цензурирования в отношении российских СМИ недопустима и нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней", отмечают в ведомстве.
Ранее Роскомнадзор из-за действий администрации видеохостинга YouTube в отношении материалов российских СМИ уже советовал им размещать свой контент на платформах отечественных интернет-компаний.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не будет отечественных нормальных видеохостингов.
1. Владельцы хостингов очень жадные. на 10 секунд ролика 30 секунд неотключаемой рекламы. Вообще оборзели. (яндекс, мэйлру)
2. Технологически плохо оптимизированы. Тяжелы, очень требовательны к качеству канала связи.
Предлагаю создать общий всенародный канал для предложений, которые направлены и на помощь действующей власти, и на помощь нашей Родине России. На этом канале, который будет вне всякой цензуры и изолирован от любых партийных группировок, борющихся за узурпацию власти в стране (как было когда то с КПСС), будет всенародное обсуждение проблем не только России, но и всей планеты в целом, что принесет несомненную пользу всему человечеству. Этот канал не будет даже в мелочах подобием экстремизма и будет только на пользу всем людям-человекам. Лучшие зерна этого канала должны исследоваться и внедряться в жизнь, он даст многое для созревания единства России и может со временем стать прообразом народной власти в будущем. 17 декабря Путину будут задавать вопросы, прошу мое предложение учесть и дать на него ответ.
это кто так сильно озаботился "свободой слова"?
смешно..
типо создавайте хостинги под нашим надзором - что МЫ могли цензуировать, а не только педоСоциалисты запада..
Давно пора. Еще помнятся времена, когда Рутуб был популярнее ютуба, а энциклопедия Кирилла и Мефодия популярнее Пидивекии. Потом сдали позиции, и такие помойки как Ютуб, Фэйсбук установили цензуру, на фоне которых сталинская пресса образец многообразия. Говорил и раньше, но там мне пихали реклама напольного без кнопки отказа " неинтересно". Просто навязывают.
Всем лучим русским блогерам прилетает Страйк. Царьград закрыли Анна Ньюз вообще мужественное Агентство, где покойный Мусин ходил за линию Фронта на Донбассе делать репортажи. Все порядочное запрещено, хламу вроде проамериканских ж----лизов дорога. Короче: без своей оси для ПК( и хорошо что её создали) для смартфонов, без своего видеохостинга, мы пока оккупированы информационно.
На а у Руси большой опыт борьбы с оккупацией.
Контора веников не вяжет, а назначает воооот такииие штрафы именно за "нарушение ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней"!