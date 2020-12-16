Пассажирский региональный самолет Ил-114-300 совершил первый полет

17:04 16.12.2020

На аэродроме в Жуковском свой первый полет совершил новый пассажирский региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, что до 2030 года планируется производство и реализация до 100 самолетов Ил-114-300.

«В 2022 году ОАК планирует завершить сертификацию Ил-114-300, а с 2023 года - начать его серийные поставки», – рассказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Ил-114-300 оснащается российскими двигателями ТВ7-117СТ-01 (мощность на взлетном режиме до 3100 л.с.) разработки и производства ОДК. В состав силовой установки также входит новый винт АВ-112-114 повышенной тяги и новая система автоматического управления с применением совмещенного блока управления двигателем и воздушным винтом БАРК-65СМ.

Самолет Ил-114-300 представляет собой модернизированную версию разработанного еще в СССР регионального турбовинтового самолета Ил-114 (его первый полет состоялся в 1990 году). После распада СССР Ил-114 производились мелкими сериями на Ташкентском авиационном производственном объединении им. Чкалова и использовались на внутренних линиях перевозчиком Uzbekistan Airways. В 2018 года компания вывела из коммерческой эксплуатации последние шесть самолетов Ил-114-100.