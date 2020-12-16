Пассажирский региональный самолет Ил-114-300 совершил первый полет
На аэродроме в Жуковском свой первый полет совершил новый пассажирский региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300.
Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, что до 2030 года планируется производство и реализация до 100 самолетов Ил-114-300.
«В 2022 году ОАК планирует завершить сертификацию Ил-114-300, а с 2023 года - начать его серийные поставки», – рассказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.
Ил-114-300 оснащается российскими двигателями ТВ7-117СТ-01 (мощность на взлетном режиме до 3100 л.с.) разработки и производства ОДК. В состав силовой установки также входит новый винт АВ-112-114 повышенной тяги и новая система автоматического управления с применением совмещенного блока управления двигателем и воздушным винтом БАРК-65СМ.
Самолет Ил-114-300 представляет собой модернизированную версию разработанного еще в СССР регионального турбовинтового самолета Ил-114 (его первый полет состоялся в 1990 году). После распада СССР Ил-114 производились мелкими сериями на Ташкентском авиационном производственном объединении им. Чкалова и использовались на внутренних линиях перевозчиком Uzbekistan Airways. В 2018 года компания вывела из коммерческой эксплуатации последние шесть самолетов Ил-114-100.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Забавно кончено. Самолёт ещё советский, эксплуатируется наследие СССР. Ему уже 30 лет, то есть концепция устаревшая. Пусть его там обгрейдили по полной, но суть та же. Зачем кричать об неком достижении? Если этот самолёт в средней Азии ещё проводили без участия России. И даже прекратили выпуск.
ну просто праздник души для горе-патриотов Правда при этом выросли цены на продукты питания на многое другое Но это не главное-мы -те вы-готовы макароны с хлебом без масла есть только бы самолеты и ракеты летали Даже не знаю чему радоваться больше
Грандиозно! Аппарат 30-летней давности полетел. 100 штук за 8 лет.. У нас миллиардеров за этот срок поболее выводится.. Какая страна, такие и достижения.
похоже что пока не восстановят технологический уровень СССР ничего путного не получится. Тогда уж и Ту-334 и Ту-154 и Ил-96 и Ан-2 нужно восстанавливать в производстве..
От советского только фюзеляж. И крыло и авионика другие.