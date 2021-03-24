«Почта России» попросила 2 млрд руб. на переход на российское оборудование
Глава «Почты России» Максим Акимов предложил проработать механизм поддержки накладных расходов на импортозамещение.
«Когда мы покупаем российское «железо», устройства и решения, надо понимать, что это влечет переход на принципиально другую архитектуру, на RISC-архитектуру или Linux-системы. <…> Если в отношении [покупки] «железа» механизм [финансирования] понятный, то последующая модернизация всей периферии, прежде всего софта, здесь нужно подумать об инструментах поддержки», - цитирует слова Акимова РБК.
Представитель службы рассказал, что только для «Почты России» речь идет о затратах в 2 млрд рублей. Чтобы ускорить переход на отечественное и сделать его эффективным, компания «ведет диалог с правительством о финансировании части этих расходов», отметил он.
Среди последних крупных закупок «Почты России» Акимов упомянул закупку систем хранения данных и серверного оборудования у «Аквариус» и Yadro почти на 3 млрд руб. и заказ почти 5 тыс. постаматов у «Ростеха» за 1,25 млрд руб.
Комментарии читателей Оставить комментарий
2 млрд... Гуляют парни...
можно из Госбюджета профинансировать создание отечественного ПО и аппаратной базы но один раз.
Иначе каждое ведомство будет создавать свои и в итоге снова бардак.
Понятно желание сработать на халяву-но,раз уж это АО то будьте любезны решить свои проблемы сами!
Надо было ваще 10 лярдов просить.
Мишустин надо спросить. ]без шуток. он владеет интеграционным методами по оборудованию отраслей. А железо в России делают. надо просто появившиеся прокладки-конторы по отмывке и краже сократить. и Программное тоже.