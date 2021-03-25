Роскомнадзор решил сделать регистрацию в соцсетях через портал Госуслуг

16:45 25.03.2021

Роскомнадзор отказался от выдвинутой ранее идеи предоставлять доступ к социальным сетям только после предоставления пользователем паспортных данных и решил сделать регистрацию через портал Госуслуг.

Представитель ведомств рассказал, что соответствующее предложение будет внесено в проект приказа Роскомнадзора, пишет РБК.

«После общественных обсуждений проекта решили сделать регистрацию в системе через портал Госуслуг. Никаких дополнительных данных запрашивать не будем», - заявил он.

Напомним, ранее Роскомнадзор предложил запрашивать паспортные данные, адрес места жительства, номер телефона и электронную почту пользователя при получении согласия от него на обработку персональных данных. Соответствующий механизм предлагалось ввести в работу единой информационной системы (ЕИС) Роскомнадзора.