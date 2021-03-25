Роскомнадзор решил сделать регистрацию в соцсетях через портал Госуслуг
Роскомнадзор отказался от выдвинутой ранее идеи предоставлять доступ к социальным сетям только после предоставления пользователем паспортных данных и решил сделать регистрацию через портал Госуслуг.
Представитель ведомств рассказал, что соответствующее предложение будет внесено в проект приказа Роскомнадзора, пишет РБК.
«После общественных обсуждений проекта решили сделать регистрацию в системе через портал Госуслуг. Никаких дополнительных данных запрашивать не будем», - заявил он.
Напомним, ранее Роскомнадзор предложил запрашивать паспортные данные, адрес места жительства, номер телефона и электронную почту пользователя при получении согласия от него на обработку персональных данных. Соответствующий механизм предлагалось ввести в работу единой информационной системы (ЕИС) Роскомнадзора.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ей тексты подсовывают, она их только озвучивает! Посмотри на её одухотворённое лицо, она же не способна ничего сама придумать. А законы для нас разрабатывают и депутатам подсовывают западные консалтинговые агенства, то бишь враги.
Ну не Роскомнадзор это "решил", а некая Мизулина. Директор самоназначенной "Лиги безопасного интернета". По мыслям этой дамочки, повальная регистрация юзеров позволит "бороться с мошенниками" и "серыми мобильными номерами телефонов".
Глубина некомпетентности очередной борцуньи даже не поражает. Настораживает легкость, в которой она и ей подобные дилетанты создают трудности...простым гражданам. Разумеется им же во благо.
А часовых на вышках поставят по периметру? А колючку в три ряда? А "кум" будет?
типа , есть "баня" значит пусть будет "раздевалка" через дорогу.
«Государство — это есть машина для поддержания господства одного класса над другим».