Что такое рулонный газон: виды и применение

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Любой человек хочет жить в красоте. Особенно это касается домашнего очага, ведь именно дома человек полностью отдыхает и душой, и телом. 

Однако, не у каждого хватает времени и сил, а ландшафтный дизайн – это слишком сложно: садить цветы, выращивать овощи, в том числе, обустройство газона. Для не фанатов садоводства есть универсальное решение – рулонный газон! В этой статье мы разберем какие есть виды рулонного газона, его преимущества.

Что такое рулонный газон?

Рулонный газон –это дернина газонных трав, выращенная посевом семян на специальные маты рыхлой структуры из растительного или искусственного волокна. Травяной рулон состоит из дернины, это удобно для дальнейшей транспортировки. Внешне рулон газона выглядит, как небольшой коврик. Вес одного коврика составляет 12-15 кг. Площадь – 0,8 м2. Дерн толщиной 2-2,5 см.

Зачем нужен рулонный газон?

Участок без газона – деньги на ветер. Газон – это декоративный элемент, без которого достаточно сложно существовать, ведь он позволяет проводить пикники, наслаждаться природой в лежачем состоянии прямо на траве. Раньше для того, чтобы организовать газон на участке необходимо была более долгая укладка (посевная) – садишь осенью, и только ближе к лету появляется трава. Рулонный газон решает эту проблему моментально, ведь укладка подразумевает то, что после процесса установки газона можно сразу же его эксплуатировать. Однако, не стоит забывать про уход газонов.

Рулонные газоны применяются не только для эксплуатации на домашней территории, но и в как метод озеленения парковых зон и общественных мест, особенно в центральной части России - Москве. Спортивный участок так же не может обойтись без качественного рулонного газона.

Виды газонов

На примере компании "Трансстрой Озеленение" рассмотрим, какие разновидности рулонных газонов существуют:

1. Универсальный газон. Подходит для использования практически на всех территориях: общественных и придомовых. В газонный комплекс входит: мятлик натуральный луговой, и небольшая примесь других трав. Стандартный рулонный газон – практически то же самое, что и универсальный – в нем такое же количество растений в составе;

2. Элитный рулонный газон. Под ним подразумевается более премиальный состав: мятлик более высокой селекции;

3. Партерный газон. Эксклюзивный вариант, принадлежит к элит классу. Грунт предварительно обрабатывается черноземом. Этот газон более устойчив к погодным условиям, паразитам и легко восстанавливается после покоса. Цвет однородный - благородно изумрудный.


 

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