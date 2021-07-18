Появилось видео макета новейшего российского однодвигательного истребителя

18:50 18.07.2021

Telegram-канал «Война История Оружие» опубликовал видео, на котором запечатлен макет новейшего однодвигательного российского истребителя пятого поколения.

На кадрах видно, что к моменту официального показа на авиакосмическом салоне МАКС-2021 истребитель покажут с выпущенными шасси и в полноразмерном объеме.

Ранее «Ростех» опубликовал первое фото перспективного однодвигательного истребителя, который должен стать главной премьерой авиакосмического салона МАКС-2021.

Фото со страницы Ростеха в Facebook

По словам эксперта в области авиации Олега Пантелеева, это будет легкий тактический истребитель пятого поколения с большой боевой нагрузкой и передовыми средствами авиационного поражения. V-образное оперение и контур крыла, говорят о применении технологий малой заметности, пишет Газета.RU.

15-й Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдёт в городе Жуковский Московской области с 20 по 25 июля 2021 года. Организаторы мероприятия - Министерство промышленности и торговли РФ и государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции Ростех.