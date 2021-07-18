Появилось видео макета новейшего российского однодвигательного истребителя
Telegram-канал «Война История Оружие» опубликовал видео, на котором запечатлен макет новейшего однодвигательного российского истребителя пятого поколения.
На кадрах видно, что к моменту официального показа на авиакосмическом салоне МАКС-2021 истребитель покажут с выпущенными шасси и в полноразмерном объеме.
Ранее «Ростех» опубликовал первое фото перспективного однодвигательного истребителя, который должен стать главной премьерой авиакосмического салона МАКС-2021.
Фото со страницы Ростеха в Facebook
По словам эксперта в области авиации Олега Пантелеева, это будет легкий тактический истребитель пятого поколения с большой боевой нагрузкой и передовыми средствами авиационного поражения. V-образное оперение и контур крыла, говорят о применении технологий малой заметности, пишет Газета.RU.
15-й Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдёт в городе Жуковский Московской области с 20 по 25 июля 2021 года. Организаторы мероприятия - Министерство промышленности и торговли РФ и государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции Ростех.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Появилось видео макета" ... действительно сильная новость.
Как в анекдоте-стук в дверь,мужик подходит и спрашивает.Кто там? Пи....ц. Зачем? Пришел...
Удивительный скачок и прорыв! Обычно нас кормили мультиками, а тут целое видео...
Главная изюминка показательно подчеркнута - он даже не трехдвигательный, а однодвигательный.
Даешь фанерному маршалу фанерный истребитель!
Судья:
— Как вы могли обманывать людей которые вам верили?
— Странно. А как я мог обмануть людей, которые в меня не верят?
– Таких ишаков немало и сейчас в Бухаре, – ответил Ходжа Насреддин. – Скажу еще, что получить пять тысяч таньга золотом и хорошего ишака в хозяйство – это человеку не каждый день удается. А голову мою не оплакивай, потому что за двадцать лет кто-нибудь из нас уж обязательно умрет – или я, или эмир, или этот ишак. А тогда поди разбирайся, кто из нас троих лучше знал богословие!