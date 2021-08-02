Шкаф для созревания мяса DRY AGER: профессиональное оборудование для общепита

20:22 2.08.2021

Сегодня профессиональное оборудование для общепита пользуется популярностью.

Закупают для ресторанов, кафе, баров и других заведений абсолютно всю технику для полного укомплектования. Шкаф для созревания мяса DRY AGER DX 1000 Premium, который можно приобрести на специализированном сайте по демократичной и выгодной цене тоже считается необходимым оборудованием. Его прямым предназначением является помещение мясных продуктов внутрь до полного их созревания, после чего из него можно готовить самые различные блюда.



Особенности и сложности выбора шкафов для вызревания мяса



Так как модель DRY AGER DX 1000 Premium предназначена для использования ее бренд-шефами в мясных ресторанах, то не странно, что оборудование обладает всеми требованиями к стандартам качества и максимальным количеством функциональных возможностей. Шкаф для вызревания мяса устанавливают в основном в тех заведениях, где владельцы переживают за свою репутацию и дорожат ею. Такое оборудование по словам многих экспертов вызывает доверие клиентов и гостей. Сложность покупки заключается в некоторых особенностях:

Качественные модели строго выдерживают нужную влажность и установленный температурный режим. Надежность заключается в автоматизированной работе оборудования – при выставлении настроек они не сбиваются. Красивый внешний дизайнерский вид техники, ведь шкафы устанавливаются в зоне видимости гостей.

Поставленное внутрь мясо должно обязательно соответствовать органолептическим установленными экспертами показателям.



Дополнительные критерии, которые обязательно учитываются



При приобретении шкафов стоит присмотреться к размеру камеры в первую очередь. Шкафы, созданные в промышленных целях для помещения внутрь огромных объемов мяса обычно не справляются со своей задачей, поэтому маленькая техника – наиболее хороша. В шкафах правильно способна вызревать микрофлора, а также не образуются грибки, придающие мясным продуктам особый вкус ореха. Такая техника может хранить продукцию до 45 дней включительно, при этом вкус приготовленных блюд будет идеальным. Среди дополнительных критериев выбора, стоит отметить бренд-производитель, который успешно покорил современный рынок и создал шкафы DRY AGER DX 1000 Premium высокого уровня. Они максимально удобны при эксплуатации, имеют инновационный внешний вид, обладают всеми достоинствами и максимальным функционалом.



Что важно знать?



Внутрь самих шкафов можно помещать так званые маленького размера презентационные камеры. В них мясо дозревает и храниться. В таких камерах стейки, другие мясные продукты смотрятся очень выгодно, выигрышно, презентабельно. Так как оборудование дорогое, то за ним необходим бережный уход. Рекомендуется мыть технику без использования химических средств или химикатов. Это делается для того, чтобы не нарушить микрофлору и целостность специального поверхностного покрытия. Кроме того, среди дополнительных плюсов стоит отметить такие:

Оборудование добавляет некого статуса и возможности не зависит от поставщиков. Они могут самостоятельно проконтролировать процесс сухого вызревания сначала и до конца. Покупать технику необходимо в определенном количестве, которое зависит от потребностей гостей и объемов самих продаж в том или другом ресторане. Внутрь камер можно класть соль, правда после этого время от времени будет требоваться проведение влажной уборки. А соль – единый расходник.



Таким образом, шкафы могут быть очень разными – со стеклянными или глухими дверьми, педалями для открытия дверей, с подвеской или без нее, на колесиках либо без них. Ведь подобрать можно в зависимости от потребностей и объемов продаж мяса в ресторане, кафе, баре или другом общественном заведении.