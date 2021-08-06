Apple будет отслеживать запрещенный контент на устройствах пользователей

09:00 6.08.2021

Компания Apple будет отслеживать факты жестокого обращения с детьми среди пользователей своей продукции, пишет Financial Times.

По данным издания, Apple разработала систему выявления "опасных" изображений под названием neuralMatch. Программа будет сканировать изображения, загружаемые на iCloud, сверяя их с базо из 200 тысяч изображений жестокого обращения с детьми, собранными правозащитниками. Если снимки вызовут подозрение, они будут зашифрованы и помечены специальными значками. С отобранными изображениями уже будут работать специалисты Apple, которые, в случае выявления противоправных действий, будут передавать их правоохранительным органам.

Отмечается, что система будет внедрена в рамках борьбы с детской порнографией. Кроме фотографий, Apple будет проверять переписку пользователей. Так приложение Messages будет использовать встроенные в устройство программы машинного обучения, чтобы предупреждать о нежелательном контенте.

В случае, если на устройство ребенка будет прислана фотография неподобающего характера, то картинка будет размываться, а пользователь получит предостережение. Такое же предостережение будет направлено на телефоны родителей ребенка. Также, если ребенок сам попробует отправить фото порнографического характера, то система сделает ему предупреждение и оповестит родителей, если ребенок все же отправит сообщение.

Apple также будет вмешиваться, если с устройства будет вестись поиск в Сети подобных материалов.

Отмечается, что новая функция заработает в США в текущем году после выхода операционных систем iOS 15, iPadOS 15 и macOS Monterey.