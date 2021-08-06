Apple будет отслеживать запрещенный контент на устройствах пользователей
Компания Apple будет отслеживать факты жестокого обращения с детьми среди пользователей своей продукции, пишет Financial Times.
По данным издания, Apple разработала систему выявления "опасных" изображений под названием neuralMatch. Программа будет сканировать изображения, загружаемые на iCloud, сверяя их с базо из 200 тысяч изображений жестокого обращения с детьми, собранными правозащитниками. Если снимки вызовут подозрение, они будут зашифрованы и помечены специальными значками. С отобранными изображениями уже будут работать специалисты Apple, которые, в случае выявления противоправных действий, будут передавать их правоохранительным органам.
Отмечается, что система будет внедрена в рамках борьбы с детской порнографией. Кроме фотографий, Apple будет проверять переписку пользователей. Так приложение Messages будет использовать встроенные в устройство программы машинного обучения, чтобы предупреждать о нежелательном контенте.
В случае, если на устройство ребенка будет прислана фотография неподобающего характера, то картинка будет размываться, а пользователь получит предостережение. Такое же предостережение будет направлено на телефоны родителей ребенка. Также, если ребенок сам попробует отправить фото порнографического характера, то система сделает ему предупреждение и оповестит родителей, если ребенок все же отправит сообщение.
Apple также будет вмешиваться, если с устройства будет вестись поиск в Сети подобных материалов.
Отмечается, что новая функция заработает в США в текущем году после выхода операционных систем iOS 15, iPadOS 15 и macOS Monterey.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Дети - прикрытие. По факту, идет обоснование внедрения тотальной слежки.
Никогда не пользовался облачными сервисами. Храню все на дисках и памяти смартфона. Недавно очистил статистику по сотовым данным в своем айфоне. Приложерие "Фотографии" после сброса что-то отправило за 2 нед. на 40 мб, и это при том, что сотовые данные для него выключены. Оно не должно иметь выход в интернет...
С другой стороны, хорошо, что тупая Apple об этом сообщает, по крайней мере, часть людей перестанет снимать на телефоны и вернется к цифровым мыльницам.
Не надо забывать старые народную мудрость: не хранить все яйца в одной корзине, а телефон сейчас - это и звонки с сообщениями, и фото, и банкинг, и навигатор, и много чего еще.
Если нужна конфиденциальность - пользуйтесь для звонков и солбщений мессенджерами с двойным сквозным шифрованием: сигналом, тримой и др. Пока Apple вроде не ваел функцию клавиатурного шпиона.
А через пару недель пиндосики примут законом сажать тех,кто набрал в Поиске Россия....ну или там Гагарин :)
Ну или "пиндосы",разумеется.
это Узаконивание Слежки за людьми.
ваш телефон Официально станпвится Государственным Шпионом за вами.
это внедрение китайской модели Фашизма - с социальными рейтингами и Постоянным полицейским Надзором за Каждым.
они всегда это маскируют "учителям:, "пенсионерами" и "детьми" - в реальности Загоняя вас в Концагерь.
что-то не видно этих "защитников детей" когда надо было расследовать педофилию верхушки демпартии сша и конкретно клинтонов..
и где "госзащитники" детей когда им Принудительно вклаывают Эксперементальные Генные Уколы?
пора быуже людям наконец Прозреть по вопросу с Кем Они Имеют Дело - с Левацкими Психопатами.
Мы против всего плохого. Все, что не набивает нам карманы, - очень, очень плохо!
И кто-то думает что только такое будет отслеживатся ?