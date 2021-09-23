Стоимость обеспечения работы «суверенного Рунета» оценили в 31 млрд рублей

За три года власти могут направить на обеспечение работы «суверенного Рунета» 31 млрд рублей.

В частности, финансирование мероприятий по обеспечению целостности, устойчивости функционирования и безопасности российского сегмента интернета и сети связи общего пользования в 2022 году могут составить до 10,8 млрд руб., в 2023-м - до 10,3 млрд руб., в 2024 году - до 9,5 млрд рублей.

Данный объем финансирования указан в материалах к проекту закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», сообщает РБК. Проект уже одобрен правительством и до 1 октября поступит в Госдуму.

При этом отмечается, что в пояснительной записке к проекту бюджета не указывается, на что конкретно пойдут новые бюджетные ассигнования. По словам представителя Минцифры, до утверждения бюджета комментировать затраты преждевременно.

По мнению одного из участников рынка, Роскомнадзор может планировать распространить инфраструктуру «суверенного Рунета» не только на крупнейших операторов связи в стране, но и на всех остальных. Еще один собеседник РБК предположил, что государство планирует и дальше развивать созданную инфраструктуру: «создавать DNS-серверы, реестры данных по инфраструктуре, например пограничным переходам [линий связи]».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.09.2021, 20:27
    Гость: За Свободу надо платить.

    В данном случае речь идет как раз об ограничении Свободы , Абрам Абрамыч , за наши же денежки.

  2. 23.09.2021, 20:09
    Гость: если бы у самих было хоть что-то лучше.

    У самих это у кого? Как бы это не было отвратильно ярым поклонникам той самой "Едим Россию"! у них уже не намного но лучше. По крайне мере у людей возможностей чуть побольше , у кого есть желание. Учитываем то что у них нет так огромных запасов нефте-газа-леса и тд , без экспорта которых за рубеж , в России было бы однозначно хуже и намного. Фершетейн ? Хотя согласен , проблемы и у них и у нас имеют общее сходство. А то что ведут себя некоторые их предтавители отвратильно , да есть , но не так уж их и много , просто их сразу заметно, да и с нашей стороны хватает опять же.

  3. 23.09.2021, 19:20
    Гость: Ленивый

    Полностью изолироваться, скорее всего, не получится - всё более доступным становится космический Интернет, если ограничения станут слишком жесткими - купим спутниковые комплекты...

  4. 23.09.2021, 19:18
    Гость: Там Русский дух, там Русью пахнет.....

    Удивительно, что "суверенный Рунет' должен как раз появиться к 2024 году, когда ожидается транзит власти!
    Вот и появится возможность всем проголосовать электронным образом! С предсказуемым результатом!
    И НИКАКОЙ ЗАПАД не посмеет вмешиваться в наше голосование! )))
    Для этих "благих" целей никаких миллиардов не жалко!

  5. 23.09.2021, 18:07
    Гость: Старый

    Вам летчики не нужны. Налетчики если только. И холуи. Перед новыми хозяевами спину гнуть. И да, кастрюлю поправь, сползла.

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