Стоимость обеспечения работы «суверенного Рунета» оценили в 31 млрд рублей

15:22 23.09.2021

За три года власти могут направить на обеспечение работы «суверенного Рунета» 31 млрд рублей.

В частности, финансирование мероприятий по обеспечению целостности, устойчивости функционирования и безопасности российского сегмента интернета и сети связи общего пользования в 2022 году могут составить до 10,8 млрд руб., в 2023-м - до 10,3 млрд руб., в 2024 году - до 9,5 млрд рублей.

Данный объем финансирования указан в материалах к проекту закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», сообщает РБК. Проект уже одобрен правительством и до 1 октября поступит в Госдуму.

При этом отмечается, что в пояснительной записке к проекту бюджета не указывается, на что конкретно пойдут новые бюджетные ассигнования. По словам представителя Минцифры, до утверждения бюджета комментировать затраты преждевременно.

По мнению одного из участников рынка, Роскомнадзор может планировать распространить инфраструктуру «суверенного Рунета» не только на крупнейших операторов связи в стране, но и на всех остальных. Еще один собеседник РБК предположил, что государство планирует и дальше развивать созданную инфраструктуру: «создавать DNS-серверы, реестры данных по инфраструктуре, например пограничным переходам [линий связи]».