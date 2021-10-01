Мобильное приложение для бизнеса: для чего нужно, кому заказать и как разрабатывается

19:43 1.10.2021

Какие задачи решает мобильное приложение для бизнеса. Почему разработку программы лучше доверить специализированным студиям. Как разрабатывается мобильное приложение - основные этапы.

На сегодняшний день наблюдается рост числа пользователей смартфонов и планшетов. Так, например, на январь 2020 года количество пользователей мобильных девайсов достигло отметки 5,19 миллиардов пользователей (это отчет We Are Social и Hootsuite).

А за весь 2020 год, согласно Statista, было скачано 218 миллиардов приложений (для сравнения: в 2016 году - всего 140,7 миллиардов).

С учетом этих показателей неудивительно, почему сегодня все больше предпринимателей хотят иметь собственное мобильное приложение. Ведь с его помощью можно эффективно привлекать клиентов в бизнес и увеличивать таким образом продажи, а значит и прибыль компании. Заказать мобильное приложение можно специализированным студиям.

Для чего бизнесу нужно мобильное приложение

Наличие собственного мобильного продукта - залог успешного развития бизнеса. Приложение решает следующие задачи:

отстройка от конкурентов. Еще не все компании решили заказать разработку собственного мобильного приложения . Поэтому, решившись на этот шаг, можно эффективно отстроиться от конкурентов и захватить львиную долю рынка;

. Поэтому, решившись на этот шаг, можно эффективно отстроиться от конкурентов и захватить львиную долю рынка; эффективное взаимодействие с клиентами. Оно обеспечивается посредством использования push-уведомлений. Последние представляют собой небольшие текстовые сообщения, которые всплывают на экране телефона, даже если соответствующее приложение еще не запущено. С помощью push-уведомлений предприниматель может рассказать пользователям о проводимых акциях, скидках, обновлениях, новых поступлениях и пр. Эффективность "пушов" заключается в том, что у них большой процент открываемости, то есть пользователи открывают их больше, чем, например, письма в электронной почте (e-mail-рассылки);

повышение лояльности. В приложении можно организовать специальные программы лояльности. Например, "каждая четвертая чашка кофе предоставляется бесплатно" или "каждый пятый заказ на определенную сумму дает право на бесплатную доставку" и пр. А количество заказов или выпитых чашек кофе можно отслеживать посредством мобильного приложения (например, во время оплаты, сканируя специальный штрих-код). Такие программы способствуют повторным продажам - со временем бывшие клиенты могут стать постоянными.

Как создать мобильное приложение

На сегодняшний день есть 3 способа создания приложения для своего бизнеса. Каждый из них стоит рассмотреть подробнее.

Самостоятельно

Разработка приложения - совсем не легкое дело. Нужно разбираться в тонкостях программирования, дизайна, тестирования и пр., уметь пользоваться различными средами разработки (Android Studio и пр.), фреймворками, владеть языками разработки. Последних только на сегодняшний день существует несколько десяток - а ведь приложения пишутся не на одном языке, это всегда комбинация нескольких языков.

Поэтому самостоятельная разработка мобильного приложения - не совсем эффективный вариант. Данный способ требует много времени, сил и умений. Лучше направить свою энергию на развитие бизнеса - толку будет больше.

Заказать фрилансеру

Чуть более эффективный вариант по сравнению с предыдущим. Но и данный способ имеет массу недостатков:

фрилансер может накрутить отзывы (особенно на биржах труда), перерегистрироваться (если где-то в прошлом оплошал и испортил репутацию) и пр. Поэтому потенциальному заказчику будет очень трудно реально оценить специалиста;

фрилансер не может разбираться во всем. Он, как правило, выполнит только часть работы, например, только написание кода. А остальную часть (создание дизайна и пр.) заказчику придется доверить другому фрилансеру. К тому же многие современные приложения имеют front-end (клиентская часть) и back-end (серверная часть). Предпринимателю придется заказать их разработку разным специалистам, ведь очень трудно найти фрилансера, который может качественно разработать как front-end, так и back-end;

у фрилансера в жизни тоже могут произойти разные обстоятельства (например, женитьба, рождение ребенка, приезд родственников, отключение электричества и пр.) - и тогда заказ клиента будет отложен на неопределенный срок. Заказчику придется доверить проект другому исполнителю, а тот начнет разрабатывать приложение с нуля, ведь очень сложно разобраться в чужом коде. Так запуск проекта откладывается на несколько недель, а то и месяцев;

у фрилансера качество работы очень часто хромает. Ведь он работает в одиночку. Таким процессам, как разработка макета, тестирование и пр. уделяется мало внимания. А баги и различного рода ошибки начнут "вылезать" во время использования приложения.

Заказать специализированным компаниям

Данный вариант самый эффективный, имеет массу преимуществ:

гарантия. Между заказчиком и студией разработки заключается договор, в котором подробно прописываются права и обязанности сторон и пр. Этот договор выступает гарантией того, что компания выполнит проект в точно оговоренные сроки. А при работе с фрилансером такой возможности нет - специалист может исчезнуть в любой момент и не выйти на связь;

различные акции. Студии разработки приложений нередко устраивают различные акции, которые позволят заказчику сэкономить средства;

высокое качество. В компаниях работают много узкопрофильных сотрудников. Среди них дизайнеры, маркетологи, тестировщики, верстальщики и пр. Каждый специалист выполняет "свою" часть работы, поэтому на выходе получается качественный продукт, да и за сравнительно непродолжительное время;

полный цикл разработки. При сотрудничестве со студией заказчику не придется делить свой проект на части и искать подрядчиков для выполнения каждой из них. Компания выполнит полный цикл разработки: начиная от создания подробного ТЗ и заканчивая публикацией приложения в магазинах App Store и Google Play. То есть заказчик получит полностью функционирующий мобильный продукт, остается только его продвигать;

наличие поддержки. Специалисты студии разработки не оставят клиента один на один с приложением, даже после публикации в магазинах. Если возникнут вопросы по поводу работы программы, то всегда можно получить консультацию с работниками компании.

Какой вариант выбрать

Если мобильное приложение нужно не просто ради галочки, а в качестве работающего, а главное, эффективного маркетингового инструмента, то стоит обратиться в студию разработки. Да, данный вариант стоит дороже остальных, но все вложения окупятся очень быстро - бизнес начнет расти, поток лидов увеличится, а старые клиенты вернутся за повторными покупками.

Как в студиях создается мобильное приложение

Это очень сложный процесс, состоящий из нескольких этапов. Первым делом специалисты компании общаются с клиентом, чтобы узнать цель создания приложения, какие задачи оно должно решать, каким оно должно быть и пр. Далее маркетологи проводят анализ конкурентов (их сильные и слабые стороны), потенциальных пользователей будущего приложения, бизнес-процессов и пр. Результатом данного этапа является подробно составленное техническое задание (ТЗ). В нем указываются пожелания заказчика и требования к разработке приложения. Другие специалисты (дизайнеры, программисты и пр.) в своей работе будут руководствоваться этим ТЗ.

Проектирование и прототипирование

Это подготовка прототипа (макета) будущего приложения. Проектировщик разрабатывает логику переходов между экранами, например, что после чего должно открываться, и пр. Также обязательно указываются связи кнопок с функциями - то есть какая кнопка куда ведет. Такой макет обычно разрабатываются в специализированных программах, например, Figma.

Дизайн

Дизайнер занимается отрисовкой элементов страницы, решает, где должна стоять та или иная картинка, кнопка. Также данный специалист указывает размеры, форму и прочие параметры элементов приложения. Конечно, вся эта информация не берется с потолка - дизайнер всегда оформляет приложение так, чтобы оно соответствовало корпоративному стилю компании заказчика.

Написание кода и тестирование

Разработчики переводят составленный макет в программный код. Обычно данный процесс осуществляется в специализированных средах разработки вроде Android Studio и пр.

После разработки приложение отправляется на тестирование, которое может быть ручным (человек лично проверяет работоспособность) или автоматизированным (с помощью скриптов). Обнаруженные баги оперативно устраняются командой разработчиков.

После согласования с заказчиком готовое приложение публикуется в магазинах.