Рогозин опубликовал видео с роботом-охранником космодрома Восточный

Вот и всё, осталось самого Рогозина заменить толстым роботом, а заодно и весь персонал - одни роботы. Управляет всем искусственный интеллект, а им управляет - неизвестно кто... кто-нибудь справится. А свободные люди на свободной земле будут свободны от работы, в смысле - будут безработными. Пусть в Казахстан и Туркмению едут гастарбайтерами овец пасти.