Рогозин опубликовал видео с роботом-охранником космодрома Восточный
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором показан робот-охранник «Маркер».
«Маркер» был создан разработчиками робота-космонавта «Фёдор». В настоящее время новинка проходит испытания в системе охраны на космодроме Восточный.
«Робот "Маркер" заступил на боевое дежурство. Космодром Восточный», - написал Рогозин под видео.
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Вот и всё, осталось самого Рогозина заменить толстым роботом, а заодно и весь персонал - одни роботы. Управляет всем искусственный интеллект, а им управляет - неизвестно кто... кто-нибудь справится. А свободные люди на свободной земле будут свободны от работы, в смысле - будут безработными. Пусть в Казахстан и Туркмению едут гастарбайтерами овец пасти.
Это все чем Рогозин может похвастать ? Иных достижений нет ? Ах да, ещё ракету под хохлому раскрасили. Ну и клоун. Хотя нет, не хочу эту профессию обижать. Скорее паяц.
Как говориться, почувствуй разницу: Маск искусственным интеллектом Теслу оснастил (для людей). Рогозин вокруг Восточного Терминатора на боевое дежурство поставил (от людей). С репутационной девальвацией и уничтожением космической отрасли Путин руками Рогозина справляется отлично.
А я могу себе это позволить, потому что я идиот, но от вас этого никто не ожидал.
Наверняка нанананаразработка нашей Сколковской селикатной долины. Теперь я за космодром спокоен, ни один рупь не улетит в космос, без возвратно!