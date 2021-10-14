Рогозин опубликовал видео с роботом-охранником космодрома Восточный

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором показан робот-охранник «Маркер».

«Маркер» был создан разработчиками робота-космонавта «Фёдор». В настоящее время новинка проходит испытания в системе охраны на космодроме Восточный. 

«Робот "Маркер" заступил на боевое дежурство. Космодром Восточный», - написал Рогозин под видео.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.10.2021, 19:01
    Гость: Последняя вишенка

    Вот и всё, осталось самого Рогозина заменить толстым роботом, а заодно и весь персонал - одни роботы. Управляет всем искусственный интеллект, а им управляет - неизвестно кто... кто-нибудь справится. А свободные люди на свободной земле будут свободны от работы, в смысле - будут безработными. Пусть в Казахстан и Туркмению едут гастарбайтерами овец пасти.

  2. 14.10.2021, 17:48
    Гость: stalker

    Это все чем Рогозин может похвастать ? Иных достижений нет ? Ах да, ещё ракету под хохлому раскрасили. Ну и клоун. Хотя нет, не хочу эту профессию обижать. Скорее паяц.

  3. 14.10.2021, 17:40
    Гость: Королев

    Как говориться, почувствуй разницу: Маск искусственным интеллектом Теслу оснастил (для людей). Рогозин вокруг Восточного Терминатора на боевое дежурство поставил (от людей). С репутационной девальвацией и уничтожением космической отрасли Путин руками Рогозина справляется отлично.

  4. 14.10.2021, 17:33
    Гость: Я. Гашек

    А я могу себе это позволить, потому что я идиот, но от вас этого никто не ожидал.

  5. 14.10.2021, 17:27
    Гость: Шило

    Наверняка нанананаразработка нашей Сколковской селикатной долины. Теперь я за космодром спокоен, ни один рупь не улетит в космос, без возвратно!

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