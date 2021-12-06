Не работает "Режим модема" на iPhone. Что делать?
Многие устройства имеют функцию, которая называется «Режим модема», способный раздать Wi-Fi от одного источника к другому. Но, бывают ситуации с iPhone, при котором почему-то не получается раздать Интернет. В этой статье мы поговорим с чем это может быть связано. В любом случае, лучше всего обратиться в сервисный центр – iSupport, где вам смогут провести консультацию и диагностику для того, чтобы лучше разобраться в проблеме.
Немного о «Режиме модема»
Данный режим дает возможность подключить iPhone или iPad к сотовой сети и передать Wi-Fi другому устройству.
Что делать, если «Режим работы» не подключается? Базовые действия
Существует базовый алгоритм, позволяющий подключить iPhone или iPad к раздаче сотовых данных:
1. Нужно убедиться, что режим модема активирован. Для того, чтобы это сделать, зайдите в Настройки – Режим модема. Если не функцию не получилось активировать, необходимо проверить, поддерживает используемый Вами оператор сотовой связи данный параметр, и можете ли Вы его использовать в выбранном тарифном плане;
2. Стоит перезапустить устройство iPhone| iPad и подключаемое устройство;
3. После этого посмотрите на актуальность версии iOS или iPadOS.
4. Сбросьте настройки сети на iPhone или iPad, которые работают в “Режиме модема». Это можно сделать следующим образом: заходим в Основные, находим Перенос или сброс, потом в Сброс и нажимаем Сбросить настройки сети.
Что делать, если устройство не передает Wi-Fi?
В первую очередь, на устройстве, которое потенциально будет раздавать Wi-Fi, должна быть включена опция «Разрешать другим». Далее, необходимо запомнить имя и пароль сети Wi-Fi, которая будет отражена на экране. Следует оставаться на этом экране вплоть до подключения нужного устройства к Wi-Fi.
Если говорить про устройство, которое должно подключиться к устройству в режиме модема, то для успешного подключения необходимо:
1. Перезагрузить сеть вай-фая – выключить и включить;
2. Убедиться, что подключается устройство к выбранной сети;
3. В случае, если попытка подключения сопровождается сообщением о неверном пароле, нужно проверить пароль.
Однако, бывают ситуации, когда подключиться не удается из-за поломки самого устройства – дело в модуле связи 3G/4G. В этом случае, оптимальным решением будет обращение в сервисный центр для его замены.
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