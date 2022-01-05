«Роскосмос» предложил обеспечить Землю электроэнергией из космоса

Предприятие "Роскосмоса" - "Российские космические системы" - разработало проект перспективной космической электростанции, которая будет передавать солнечную энергию из космоса на Землю. 

"Разработка обеспечит регулярное снабжение альтернативной электроэнергией труднодоступные — островные, горные и северные — районы Земли независимо от погодных условий и времени суток, а также позволит передавать энергию на другие космические аппараты — для "плановой подзарядки" и в случае аварийных ситуаций", — цитирует сообщение компании РИА Новости.

Комплекс электростанции будет состоять из двух частей: космической и наземной. В космосе будет находиться передающий модуль — беспилотный космический корабль площадью 70 квадратных метров. Он будет накапливать энергию Солнца и транслировать ее на Землю. На поверхности расположится принимающий модуль — система антенн, получающих солнечную энергию по лазерному каналу, преобразующих и распространяющих ее.

Передача энергии со станции на Землю возможна с минимальными потерями, при этом солнечные панели, расположенные в космосе, в несколько раз более энергоэффективны, чем те, что работают на Земле, считают специалисты.
 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 05.01.2022, 21:56
    Гость: Для начала

    Нужно батут под хохлому построить. А то монтажникам на вахту неудобно будет кататься

  4. 05.01.2022, 21:21
    Гость: Гость.

    Это относится к области фантастики, которая безо всякого на то основания именует себя научной. /Компанеец/

  5. 05.01.2022, 19:53
    Гость: гостю

    вчера в библиотеке раздавали бесплатно-коробка около входа- тесты для определения Ковида в домашних условиях Упаковка-2 теста с инструкцией И так по всей стране Я имею ввиду Штаты А как в России объстоят дела с подобными тестами?

Все комментарии (36)
Выбор читателей
Аристократия нищеты, или Нищета аристократии
В ЕС за год полностью вакцинировали от ковида 78% взрослых. Где результат?
Путин-Байден
Путин и Байден обменялись серьезными предупреждениями
Путин © KM.RU, Стоп-кадр из видеотрансляции
Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Избранное
Открытое приветствие русского предпринимателя Вячеслава Рудникова участникам ХХIV Петербургского экономического форума 2021
«Агрессивный идиотизм»: сбросим Бетховена и Моцарта с корабля современности?
Блеск и нищета «Москвабада»
Разложение «Будем жить» (компакт-кассета)
Отрезала голову девочке, отсидела в психбольнице — и на свободу «с чистой совестью»
«Старый Приятель» (концерт памяти Александра Зарецкого), 7 октября, «ГлавКлуб»
Рецепт счастья Дмитрия Маликова
Станут ли главными угрозами для США при Байдене «трамписты», COVID-19 и Россия?
Ценностные конфликты – признак упадка интеллектуальной культуры
Хроники Апокалипсиса: в обесточенном Приморье лед падал со всех сторон
Сравнительный обзор новинок Samsung Galaxy A8 и A8+