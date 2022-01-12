Власти Казахстана не смогли заблокировать интернет DPI-оборудованием

15:51 12.01.2022

Власти Казахстана на фоне беспорядков пытались точечно заблокировать доступ к интернету с помощью DPI-оборудования (Deep Packet Inspection), которое используется в России в рамках закона об устойчивом интернете.

Как сообщает Forbes, ограничить доступ в интернет с помощью DPI у властей не получилось. Крупнейший оператор «Казахтелеком» покупал данное оборудование для собственных целей (сбор аналитики и приоритезация трафика), и оно оказалось «не заточено» под блокировки. В результате отключать сеть пришлось «практически вручную».

Также сообщается, что на сетях операторов установлено оборудование израильской IT-компании Allot.

В результате местные власти дали операторам команду полностью заблокировать канал передачи трафика, рассказал изданию источник, близкий к одному из российских операторов связи. При этом источник Forbes в операторе Kcell отметил, что организацией блокировок занимается Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана без участия самих операторов. По его словам, казахстанские силовики могут самостоятельно ограничить работу оборудования операторов.

В настоящее время КНБ самостоятельно решает, где можно восстановить доступ в интернет.