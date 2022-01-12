Власти Казахстана не смогли заблокировать интернет DPI-оборудованием
Власти Казахстана на фоне беспорядков пытались точечно заблокировать доступ к интернету с помощью DPI-оборудования (Deep Packet Inspection), которое используется в России в рамках закона об устойчивом интернете.
Как сообщает Forbes, ограничить доступ в интернет с помощью DPI у властей не получилось. Крупнейший оператор «Казахтелеком» покупал данное оборудование для собственных целей (сбор аналитики и приоритезация трафика), и оно оказалось «не заточено» под блокировки. В результате отключать сеть пришлось «практически вручную».
Также сообщается, что на сетях операторов установлено оборудование израильской IT-компании Allot.
В результате местные власти дали операторам команду полностью заблокировать канал передачи трафика, рассказал изданию источник, близкий к одному из российских операторов связи. При этом источник Forbes в операторе Kcell отметил, что организацией блокировок занимается Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана без участия самих операторов. По его словам, казахстанские силовики могут самостоятельно ограничить работу оборудования операторов.
В настоящее время КНБ самостоятельно решает, где можно восстановить доступ в интернет.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Оттож.. блокировка контроля за каждым свободно сказанным словом...
Деньги на счету в банках в рыночных условиях это деньги которыми банкиры распоряжаются как своими...
Когда только начинали внедрять интернет в Казахстане, в 90х годах приемная тарелка спутникового интернета Казтелекома стояла на крыше здания КГБ в г. Алма-Аты. И оттуда дальше уже шла раздача интернета по телефонным линиям с модемами на скорости 56Кб, контроль трафика был 100% и есть сейчас спецслужбами. Потому что все телефонные лини города также проходят через терминалы этого здания (в подвальном помещении особо охраняемая и секретная зона там же и все правительственные телефоны проходят). Не болтай по телефону, вас прослушивают! это не выдумки а реальность. Филиал КГБ также находился в здании международной связи в отдельном помещение, откуда звонили по межгороду, там шла прослушка и запись всех разговоров, чтобы сразу в телефонной будке и схватить того кто что-то не то сказал против власти. Слухи о могуществе КГБ были сильно преувеличены ничего супер там не было и нет, только кадры. Обычная госконтора, кабинеты как у Жиглова, старая потертая мебель, сейф с пистолетом а на столе старенький комп один на всех без выхода в интернет, чтобы не сливали. На входе сидит дежурный как вахтер смотрит только пропуска, сумки и карманы не проверяет, неси что хочешь и выноси. Меня проверял один раз пред праздником когда услышал знакомый звон тогда заинтересовался, пришлось поделится одним пузырем за бдительность, это был единственный провал.
Кстати насчёт отключения интернета по всему миру. Поскольку как бы нужен повод - ну не везде же люди будут на улицу выбегать, как в Казахстане. Поэтому есть другой план - типа Россия перережет кабеля, которые проходят по дну океана. Кто озвучил сей бред - власти Великобритании, причем на полном серьезе. А эти товарищи просто так пугать не будут. Так что ждите - песец уже маячит на горизонте. И после этого скажите мне, что Путин с ними не за одно. Да, кстати, австрийские военные тоже так недавно предупредили об отключении электричества в Австрии. Думаете пошутили? Как бы не так. Посмотрите, что на днях творилось в некоторых населённых пунктах Австрии. Там выпал просто какой-то "невиданный снег", и оборвал все электролинии. Так люди реально сидели без света пару дней - не знаю как сейчас - не интересовалась. Но факт остаётся фактом. Совпадение - не думаю. Учитывая то, как они уже научились управлять погодой, отключить электричество - раз плюнуть. Провода ведь не только снег может порвать, но и ветер, а кабеля перерезать могут тоже не одни лишь российские подводные лодки. Так что похоже, что чем дальше, тем все интереснее и интереснее...
Ну да, конечно. Люди должны жить так, как неудобно ментам. А если те с ними не согласны - убивать их и отрезать головы.