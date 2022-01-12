Власти Казахстана не смогли заблокировать интернет DPI-оборудованием

Власти Казахстана на фоне беспорядков пытались точечно заблокировать доступ к интернету с помощью DPI-оборудования (Deep Packet Inspection), которое используется в России в рамках закона об устойчивом интернете.

Как сообщает Forbes, ограничить доступ в интернет с помощью DPI у властей не получилось. Крупнейший оператор «Казахтелеком» покупал данное оборудование для собственных целей (сбор аналитики и приоритезация трафика), и оно оказалось «не заточено» под блокировки. В результате отключать сеть пришлось «практически вручную».

Также сообщается, что на сетях операторов установлено оборудование израильской IT-компании Allot. 

В результате местные власти дали операторам команду полностью заблокировать канал передачи трафика, рассказал изданию источник, близкий к одному из российских операторов связи. При этом источник Forbes в операторе Kcell отметил, что организацией блокировок занимается Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана без участия самих операторов. По его словам, казахстанские силовики могут самостоятельно ограничить работу оборудования операторов.

В настоящее время КНБ самостоятельно решает, где можно восстановить доступ в интернет.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 12.01.2022, 23:11
    Гость: тд

    Деньги на счету в банках в рыночных условиях это деньги которыми банкиры распоряжаются как своими...

  3. 12.01.2022, 22:12
    Гость: Чекист

    Когда только начинали внедрять интернет в Казахстане, в 90х годах приемная тарелка спутникового интернета Казтелекома стояла на крыше здания КГБ в г. Алма-Аты. И оттуда дальше уже шла раздача интернета по телефонным линиям с модемами на скорости 56Кб, контроль трафика был 100% и есть сейчас спецслужбами. Потому что все телефонные лини города также проходят через терминалы этого здания (в подвальном помещении особо охраняемая и секретная зона там же и все правительственные телефоны проходят). Не болтай по телефону, вас прослушивают! это не выдумки а реальность. Филиал КГБ также находился в здании международной связи в отдельном помещение, откуда звонили по межгороду, там шла прослушка и запись всех разговоров, чтобы сразу в телефонной будке и схватить того кто что-то не то сказал против власти. Слухи о могуществе КГБ были сильно преувеличены ничего супер там не было и нет, только кадры. Обычная госконтора, кабинеты как у Жиглова, старая потертая мебель, сейф с пистолетом а на столе старенький комп один на всех без выхода в интернет, чтобы не сливали. На входе сидит дежурный как вахтер смотрит только пропуска, сумки и карманы не проверяет, неси что хочешь и выноси. Меня проверял один раз пред праздником когда услышал знакомый звон тогда заинтересовался, пришлось поделится одним пузырем за бдительность, это был единственный провал.

  4. 12.01.2022, 22:05
    Гость: Гость

    Кстати насчёт отключения интернета по всему миру. Поскольку как бы нужен повод - ну не везде же люди будут на улицу выбегать, как в Казахстане. Поэтому есть другой план - типа Россия перережет кабеля, которые проходят по дну океана. Кто озвучил сей бред - власти Великобритании, причем на полном серьезе. А эти товарищи просто так пугать не будут. Так что ждите - песец уже маячит на горизонте. И после этого скажите мне, что Путин с ними не за одно. Да, кстати, австрийские военные тоже так недавно предупредили об отключении электричества в Австрии. Думаете пошутили? Как бы не так. Посмотрите, что на днях творилось в некоторых населённых пунктах Австрии. Там выпал просто какой-то "невиданный снег", и оборвал все электролинии. Так люди реально сидели без света пару дней - не знаю как сейчас - не интересовалась. Но факт остаётся фактом. Совпадение - не думаю. Учитывая то, как они уже научились управлять погодой, отключить электричество - раз плюнуть. Провода ведь не только снег может порвать, но и ветер, а кабеля перерезать могут тоже не одни лишь российские подводные лодки. Так что похоже, что чем дальше, тем все интереснее и интереснее...

  5. 12.01.2022, 20:22
    Гость: для d

    Ну да, конечно. Люди должны жить так, как неудобно ментам. А если те с ними не согласны - убивать их и отрезать головы.

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