Анонимный прокси-сервер: коротко о главном

Информация – это то, что может использоваться как в положительных, так и в негативных целях.

 В век технологий и Интернета, очень часто встречаются мошенничество и противоправные действия в цифровом мире, поэтому многие люди предпочитают сохранять анонимность. В этой статье мы поговорим про то, что такое анонимный прокси-сервер.

Что такое прокси-сервер?

Первые прокси-сервера появились еще тридцать лет назад, и связано это с появлением римейлеров (серверы для отправки сообщений в режиме анонимности). На данный момент, прокси-сервер представляет собой сочетание символов, которое встраивается в настройки ПК, программ, браузеров (настроить прокси в Windows – задача не из простых). Благодаря прокси, можно поменять геолокацию и цифровые данные пользователя. В 2021 года прокси получили широкое распространение в связи с массовыми запретами сайтов на политических и торговых основаниях. При этом, с помощью них можно получить доступ к сайту внезависимости от типа устройства и геолокации.

Какие существуют прокси-серверы?

Прокси-серверы можно поделить на две категории:
1. Публичные – они же бесплатные прокси-серверы, предназначенные для большого количества пользователей;
2. Приватные – они же платные, отличающиеся возможностью оставаться анонимными и быть единственным пользователем сервера. Когда число обращений с определенного IP-адреса превышает максимум, приватный прокси сервер с большей вероятностью поможет обойти данные ограничения.

Зачем вообще нужны приватные прокси-серверы?

Приватный прокси-сервер имеет свои преимущества и выполняет целый ряд функций:

1. Анонимность. Если пользователь хочет скрыть настоящий IP-адрес, а также оставаться анонимным на просторах Интернета, самым простым вариантом является подключение приватного прокси;
2. Возможность посещения различных веб-ресурсов. Если пользователю необходимо посетить закрытые сайты, онлайн-игры или иные закрытые сервисы по типу социальных сетей, можно воспользоваться прокси-сервером;
3. Использование приватного прокси-сервера увеличивает скорость Интернет-соединения. Как показывает практика, при использовании прокси-сервера наблюдается ускорение загрузки веб-сайтов. Эта функция подходит тем пользователям, которые находятся в отдаленных регионов или имеют какие-либо скоростные ограничения в проживаемой местности;
4. Пользователь сможет повторно использовать чат, форум, социальные сети, заблокированные администратором ресурса;
5. Прокси-сервер наделяет пользователя правами блокировать доступ определенных пользователей в сети из локальной сети;

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