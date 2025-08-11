Минцифры предложило новые правила для спутникового 5G в России

10:10 11.08.2025

Минцифры подготовило проект изменений в требования к применению земных станций спутниковой связи и вещания, устанавливающий обязательные условия для операторов, планирующих предоставлять услуги 5G через спутниковые сети, пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно проекту, операторы будут обязаны: получать частоты в Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), создавать земную станцию сопряжения (принимает сигнал со спутника и передаёт его на объекты на земле), устанавливать систему оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ — технические средства, позволяющие спецслужбам получать доступ к звонкам, интернет-трафику и иным данным пользователей), а также подключаться к техническим средствам противодействия угрозам (ТСПУ — оборудование Роскомнадзора, ограничивающее доступ к заблокированному контенту).

Как пояснили в Минцифры, эти правила будут действовать для любых подключений смартфонов с поддержкой 5G к спутниковым сетям — независимо от того, принадлежат ли они российским или иностранным операторам. По функционалу требования аналогичны тем, что уже применяются к мобильным операторам. СОРМ и ТСПУ должны размещаться на наземной станции сопряжения, а передача сигнала будет строиться по схеме «телефон — спутник — наземная станция».

За нарушение предусмотрены штрафы: для должностных лиц — от 10 до 30 тыс. рублей, для юридических — от 500 тыс. до 1 млн рублей. По оценкам Минцифры, расходы операторов на выполнение норм составят более 3 млрд рублей за шесть лет. В случае принятия приказ вступит в силу в марте 2026 года и будет действовать до сентября 2028-го.

Цель инициативы — создать условия для легального использования иностранных низкоорбитальных спутниковых систем и предотвратить появление неконтролируемых каналов связи, что, по мнению министерства, представляет потенциальную угрозу национальной безопасности.

Речь идёт о технологии прямой связи между спутником и смартфоном (Direct to Cell, DTC), уже применяемой в потребительской электронике. В 2025 году, как заявлял Starlink, устройства с поддержкой 4G и 5G смогут напрямую принимать сигнал в диапазоне 1,6–2,7 МГц.

В Россию по параллельному импорту уже могут поставляться спутниковые 5G-терминалы компаний Iridium и SpaceX (США), Inmarsat (Великобритания) и Thuraya (ОАЭ). Внутри страны разработки ведут «Бюро 1440», «Мэтрикс вейв», а также входящие в «Роскосмос» «Гонец» и «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва», однако до стадии коммерческого продукта никто пока не дошёл.

По словам экспертов, такие терминалы востребованы для расширения покрытия связи в труднодоступных районах, а также для обеспечения бесперебойной работы при авариях и стихийных бедствиях. Минцифры отмечает, что новые правила будут актуальны и в случае, если российские операторы начнут использовать собственные или зарубежные спутниковые сети. На вопрос о переговорах с иностранными компаниями по запуску услуг спутникового 5G в России в ведомстве ответили, что таких планов им не известно.