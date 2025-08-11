Минцифры предложило новые правила для спутникового 5G в России
Минцифры подготовило проект изменений в требования к применению земных станций спутниковой связи и вещания, устанавливающий обязательные условия для операторов, планирующих предоставлять услуги 5G через спутниковые сети, пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.
Согласно проекту, операторы будут обязаны: получать частоты в Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), создавать земную станцию сопряжения (принимает сигнал со спутника и передаёт его на объекты на земле), устанавливать систему оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ — технические средства, позволяющие спецслужбам получать доступ к звонкам, интернет-трафику и иным данным пользователей), а также подключаться к техническим средствам противодействия угрозам (ТСПУ — оборудование Роскомнадзора, ограничивающее доступ к заблокированному контенту).
Как пояснили в Минцифры, эти правила будут действовать для любых подключений смартфонов с поддержкой 5G к спутниковым сетям — независимо от того, принадлежат ли они российским или иностранным операторам. По функционалу требования аналогичны тем, что уже применяются к мобильным операторам. СОРМ и ТСПУ должны размещаться на наземной станции сопряжения, а передача сигнала будет строиться по схеме «телефон — спутник — наземная станция».
За нарушение предусмотрены штрафы: для должностных лиц — от 10 до 30 тыс. рублей, для юридических — от 500 тыс. до 1 млн рублей. По оценкам Минцифры, расходы операторов на выполнение норм составят более 3 млрд рублей за шесть лет. В случае принятия приказ вступит в силу в марте 2026 года и будет действовать до сентября 2028-го.
Цель инициативы — создать условия для легального использования иностранных низкоорбитальных спутниковых систем и предотвратить появление неконтролируемых каналов связи, что, по мнению министерства, представляет потенциальную угрозу национальной безопасности.
Речь идёт о технологии прямой связи между спутником и смартфоном (Direct to Cell, DTC), уже применяемой в потребительской электронике. В 2025 году, как заявлял Starlink, устройства с поддержкой 4G и 5G смогут напрямую принимать сигнал в диапазоне 1,6–2,7 МГц.
В Россию по параллельному импорту уже могут поставляться спутниковые 5G-терминалы компаний Iridium и SpaceX (США), Inmarsat (Великобритания) и Thuraya (ОАЭ). Внутри страны разработки ведут «Бюро 1440», «Мэтрикс вейв», а также входящие в «Роскосмос» «Гонец» и «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва», однако до стадии коммерческого продукта никто пока не дошёл.
По словам экспертов, такие терминалы востребованы для расширения покрытия связи в труднодоступных районах, а также для обеспечения бесперебойной работы при авариях и стихийных бедствиях. Минцифры отмечает, что новые правила будут актуальны и в случае, если российские операторы начнут использовать собственные или зарубежные спутниковые сети. На вопрос о переговорах с иностранными компаниями по запуску услуг спутникового 5G в России в ведомстве ответили, что таких планов им не известно.
Ключевое звено, понятно, СОРМ. При чем, 5G вообще не обязательно. Зачем оно нужно, если существующий и-нет глушат? СССР глушил Голос Америки - помогло? И теперь не поможет.
А может того? Вспомнить заветы Ордин-Нащекина Афанасия Лаврентевича? И никаких богопротивных 5G. Проводная телефонная связь, телеграф, барышни на коммутаторе, "цифра 5 на медной бляшке", лепота. Опять таки крылья чёрные на Родиной летать меньше станут, "шпиенам" морзянку осваивать прийдется.
Заметим как работают Государственные "представители народа".
Физически еще НЕТ никаких технических средств, а Цензура и Слежка ограничивающая права граждан в нарушение Конституции рф - уже есть..
И так во всем.
Сами "законы" бред тотальный.
В случае низкоорбитальной связи нет никаких наземных станций, телефон работает сразу со спутником.
Что тогда ... делать будет - пулеметные вышки в космосе устанавливать?
Главная роль Государства - это Контроль над ВАМИ, а не наоборот.
Ясно одно, со связью в России, отныне будет очень плохо. Интернет хотят привести даже не к китайскому, а к северо-корейскому образцу. Наслаждайтесь услугами связи, россияне!
Йошкар Ола, 5 км от центра города и ни какой связи уже нет. Чинуши от связи, поприватизировали все крыши в городе, по быстрому деньги освоили, а о людях как всегда забыли. У нас же власти в России нет.