Минцифры предложило новые правила для спутникового 5G в России

Минцифры подготовило проект изменений в требования к применению земных станций спутниковой связи и вещания, устанавливающий обязательные условия для операторов, планирующих предоставлять услуги 5G через спутниковые сети, пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ. 

Согласно проекту, операторы будут обязаны: получать частоты в Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), создавать земную станцию сопряжения (принимает сигнал со спутника и передаёт его на объекты на земле), устанавливать систему оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ — технические средства, позволяющие спецслужбам получать доступ к звонкам, интернет-трафику и иным данным пользователей), а также подключаться к техническим средствам противодействия угрозам (ТСПУ — оборудование Роскомнадзора, ограничивающее доступ к заблокированному контенту).

Как пояснили в Минцифры, эти правила будут действовать для любых подключений смартфонов с поддержкой 5G к спутниковым сетям — независимо от того, принадлежат ли они российским или иностранным операторам. По функционалу требования аналогичны тем, что уже применяются к мобильным операторам. СОРМ и ТСПУ должны размещаться на наземной станции сопряжения, а передача сигнала будет строиться по схеме «телефон — спутник — наземная станция».

За нарушение предусмотрены штрафы: для должностных лиц — от 10 до 30 тыс. рублей, для юридических — от 500 тыс. до 1 млн рублей. По оценкам Минцифры, расходы операторов на выполнение норм составят более 3 млрд рублей за шесть лет. В случае принятия приказ вступит в силу в марте 2026 года и будет действовать до сентября 2028-го.

Цель инициативы — создать условия для легального использования иностранных низкоорбитальных спутниковых систем и предотвратить появление неконтролируемых каналов связи, что, по мнению министерства, представляет потенциальную угрозу национальной безопасности.

Речь идёт о технологии прямой связи между спутником и смартфоном (Direct to Cell, DTC), уже применяемой в потребительской электронике. В 2025 году, как заявлял Starlink, устройства с поддержкой 4G и 5G смогут напрямую принимать сигнал в диапазоне 1,6–2,7 МГц.

В Россию по параллельному импорту уже могут поставляться спутниковые 5G-терминалы компаний Iridium и SpaceX (США), Inmarsat (Великобритания) и Thuraya (ОАЭ). Внутри страны разработки ведут «Бюро 1440», «Мэтрикс вейв», а также входящие в «Роскосмос» «Гонец» и «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва», однако до стадии коммерческого продукта никто пока не дошёл.

По словам экспертов, такие терминалы востребованы для расширения покрытия связи в труднодоступных районах, а также для обеспечения бесперебойной работы при авариях и стихийных бедствиях. Минцифры отмечает, что новые правила будут актуальны и в случае, если российские операторы начнут использовать собственные или зарубежные спутниковые сети. На вопрос о переговорах с иностранными компаниями по запуску услуг спутникового 5G в России в ведомстве ответили, что таких планов им не известно.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.08.2025, 17:42
    Гость: владимир

    Ключевое звено, понятно, СОРМ. При чем, 5G вообще не обязательно. Зачем оно нужно, если существующий и-нет глушат? СССР глушил Голос Америки - помогло? И теперь не поможет.

  2. 11.08.2025, 16:59
    Гость: Имрек

    А может того? Вспомнить заветы Ордин-Нащекина Афанасия Лаврентевича? И никаких богопротивных 5G. Проводная телефонная связь, телеграф, барышни на коммутаторе, "цифра 5 на медной бляшке", лепота. Опять таки крылья чёрные на Родиной летать меньше станут, "шпиенам" морзянку осваивать прийдется.

  3. 11.08.2025, 14:01
    Гость: Лом

    Заметим как работают Государственные "представители народа".
    Физически еще НЕТ никаких технических средств, а Цензура и Слежка ограничивающая права граждан в нарушение Конституции рф - уже есть..
    И так во всем.
    Сами "законы" бред тотальный.
    В случае низкоорбитальной связи нет никаких наземных станций, телефон работает сразу со спутником.
    Что тогда ... делать будет - пулеметные вышки в космосе устанавливать?
    Главная роль Государства - это Контроль над ВАМИ, а не наоборот.

  4. 11.08.2025, 13:43
    Гость: Борщевик Тухачевского

    Ясно одно, со связью в России, отныне будет очень плохо. Интернет хотят привести даже не к китайскому, а к северо-корейскому образцу. Наслаждайтесь услугами связи, россияне!

  5. 11.08.2025, 11:17
    Гость: Олег

    Йошкар Ола, 5 км от центра города и ни какой связи уже нет. Чинуши от связи, поприватизировали все крыши в городе, по быстрому деньги освоили, а о людях как всегда забыли. У нас же власти в России нет.

Все комментарии (6)
