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Россия стала третьей по итогам командного КМ по фигурному катанию

17:24 13.04.2019

Сборная России по фигурному катанию разместилась на итоговом третьем месте на прошедшем в Японии командном Кубке мира World Team Trophy.

Российские фигуристы заработали в общей сложности 102 очка, пишет "Интерфакс". Как сообщает агентство, первое место заняла сборная США (117 баллов), второе – команда Японии (104).

Остальные три команды в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 4.Франция (75), 5.Канада (73), 6.Италия (69).

В субботу россияне заработали 32 очка. 12 баллов в копилку команды принесла Елизавета Туктамышева, выигравшая произвольную программу в женском одиночном катании; 9 - Софья Самодурова, ставшая в этой дисциплине четвертой; 11 – дуэт Наталья Забияко/Александр Энберт, ставший вторым в произвольной программе спортивных пар.

Фигурист (или пара фигуристов), занявший в той или иной программе первое место, получает 12 очков; за второе место дается 11 баллов, за третье – 10 и так далее. Эти очки вносятся в копилку сборной, которую спортсмен представляет.

Темы: Фигурное катание в России и мире, Чемпионаты по фигурному катанию в России и в мире
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Комментарии читателей
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13.04.2019, 23:27
Гость: Татьяна Алексеевна

МОЛОДЦЫ! Поздравляю!!!
13.04.2019, 20:28
Гость: вопрос

Так сборная России заняла третье место, или вся Россия? Сколько у неё, 147 млн.? Сам Путин не столь давно спросил австрийского журналиста:" Когда вы говорите "Россия", вы, собственно, что имеете в виду?"
13.04.2019, 19:28
Гость: SL

Прямо как разыгравшийся котенок, прелесть!!!!!
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