]]> ]]>
Главная Спорт Новости

Британский боксер Ярд подписал контракт на бой с Ковалевым

20:26 11.05.2019
Энтони Ярд. Фото с личной страницы в соцсети
Материалы по теме:

Британский боксер Энтони Ярд подписал контракт на поединок с чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг россиянином Сергеем Ковалевым, сообщает ТАСС

"Энтони подписал контракт на бой. В ближайшее время будет объявлено место поединка", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что проведение поединка планируется 29 июня в России.

На счету Ковалева 33 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, три поражения и одна ничья. Ярд одержал на профессиональном ринге 18 побед (17 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.

Темы: Бокс в России и в мире, Всемирная боксерская организация (WBO)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.