Британский боксер Ярд подписал контракт на бой с Ковалевым

20:26

Британский боксер Энтони Ярд подписал контракт на поединок с чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг россиянином Сергеем Ковалевым, сообщает ТАСС.

"Энтони подписал контракт на бой. В ближайшее время будет объявлено место поединка", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что проведение поединка планируется 29 июня в России.

На счету Ковалева 33 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, три поражения и одна ничья. Ярд одержал на профессиональном ринге 18 побед (17 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.