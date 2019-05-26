Сборная Финляндии в третий раз в истории завоевала золото чемпионата мира

23:47

В Словакии завершился чемпионат мира по хоккею-2019. В финальном матче встречались сборные Канады и Финлядии. Матч завершился победой финской команды со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).

В составе победителей две шайбы забросил капитан команды Марко Анттила, еще один гол на счету Харри Песонена.

У канадцев шайбу забросил Ши Теодор.

Это был четвертый в истории чемпионатов мира финал с участием Канады и Финляндии. Все предыдущие (1994, 2007, 2016) остались за канадцами, напоминает Sport24. Финская сборная в третий раз в истории выиграла чемпионат мира.