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Сборная Финляндии в третий раз в истории завоевала золото чемпионата мира

23:47 26.05.2019
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В Словакии завершился чемпионат мира по хоккею-2019. В финальном матче встречались сборные Канады и Финлядии. Матч завершился победой финской команды со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).

В составе победителей две шайбы забросил капитан команды Марко Анттила, еще один гол на счету Харри Песонена.

У канадцев шайбу забросил Ши Теодор.

Это был четвертый в истории чемпионатов мира финал с участием Канады и Финляндии. Все предыдущие (1994, 2007, 2016) остались за канадцами, напоминает Sport24. Финская сборная в третий раз в истории выиграла чемпионат мира. 

Темы: Чемпионаты мира по хоккею
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Комментарии читателей
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27.05.2019, 05:39
Гость: Остап

Это же спорт. Здесь удача многое значит. Мой спорт- смешанные единоборства, бои без правил. Вот там- удача. Готовишься к одному сопернику- а попадаешь совсем на другого. "Но пораженья от победы гусар не должен отличать". Еще завоюют хоккеисты.
27.05.2019, 01:14
Гость: точно,

простачок. Антилла это тебе не Путтилла с Шойгутиллой.
27.05.2019, 00:05
Гость: Иван простак

Это чемпионат хоккейной справедливости. Мы проиграли полуфинал , подсев физически после американцев. Финны играли в финале с такой фантастической скоростью , особенно во втором периоде, что появлялась белая зависть. Браво финны! Ялонен супербизон! И главное, что средние игроки, играя СИСТЕМУ, способны творить чудеса.
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