СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020 в Токио

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Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишут "Известия" со ссылкой на The Sunday Times.

По данным британского издания, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) ведет расследование возможных нарушений спортсмена в части правил доступности (непредоставление информации о местонахождении/пропуск теста/предоставление неточной информации).

Пока российский спортсмен временно отстранен с 3 августа. Ему грозит дисквалификация от года до двух.

Отмечается, что отстранить от следующей летней Олимпиады в Токио могут всю сборную России, так как якобы чиновники из ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) были в курсе нарушений прыгуна, который является одним из фаворитов соревнований.

27 марта Россия заявила, что выполнила все международные требования по совершенствованию борьбы с допингом.