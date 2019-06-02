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СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020 в Токио

10:36 2.06.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишут "Известия" со ссылкой на The Sunday Times.

По данным британского издания, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) ведет расследование возможных нарушений спортсмена в части правил доступности (непредоставление информации о местонахождении/пропуск теста/предоставление неточной информации).

Пока российский спортсмен временно отстранен с 3 августа. Ему грозит дисквалификация от года до двух.

Отмечается, что отстранить от следующей летней Олимпиады в Токио могут всю сборную России, так как якобы чиновники из ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) были в курсе нарушений прыгуна, который является одним из фаворитов соревнований.

27 марта Россия заявила, что выполнила все международные требования по совершенствованию борьбы с допингом.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Летние и зимние Олимпийские игры
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Комментарии читателей
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02.06.2019, 17:33
Гость: mesozoic_2

"Дочь Лаврова давно вернулась в Россию"? Родившись в США, окончив школу на Манхеттене и Колумбийский университет, выйдя за наследника-магната, в Гадюкино не живут, а приезжают на фотосессию.
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Очень показательно, что Лаврова защищают именно носители блатного диалекта. Им очень важны "хорошие отношения" с новой "родиной".
02.06.2019, 17:24
Гость: зиккурат

Новую страну нужно строить, новый союз, учтя все ошибки прошлого. Чтобы не появлялись такие как Горбачев, а такие как ты им не помогали страну разваливать.
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Как тебя звать прекрасное дитя? Ты наивен как ребенок! Неужели ты веришь что Горби развалил СССР?! Нет СССР развалил Запад,обработав союзные республики.Чем Россия и Византия отличаются от Западной Европы? Верно ни в Византии,ни в России нет никаких орденов.СССР развалил Мальтийский орден. Разжевываю. Горбачев,Ельцин, Березовский, Бородин, Бурбулис Илюшин, Костиков, Лесин, Лисовский, Примаков, Руцкой. Их Запад заставил это сделать! Так что разваливал СССР не Горбачев ,вернее все коллективно разваливали вместе с Лондоном. Цель ясна- объективно могла выжить одна держава или США,или СССР.Грохнули СССР,чтобы США негрохнули.Либералы любят упрекать мол все кричали в СССР что грохнется США,но почему-то грохнулся СССР.ну так поэтому и грохнули чтобы США не грохнули. Ну ты наивен кто теперь СССР восстановит? Даже Горби понимал без Украины Союз не Союз ,а Украину увы мы потряли еще в 1990г. Астролог Левин предсказывает что Украина в РОссию уже не вернется, Донбасса ,Луганск потерян навсегда и только к концу этого века там кончатся майданы МНЕ НАДОЕЛА НИЩЕТА ПРОЦВЕТАНИЕ НУЖНО СТРОИТЬ НЕ НУЖНА ВАША СОЮЗНАЯ НИЩЕТА. Пользуетесь терпеливость русского народа . Французы советскому правительству взбучку давно бы устроили за такую нищету. Ты сам себе противоречишь.
02.06.2019, 17:02
Гость: Ray Bloom

Пора кончать России с этими Олимпиадами, нечего деньги народа тратить и набивать карманы буржуев. Фиктивный престиж дорого обходится народу.
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