Без стыда и страха: спортивные власти страны по-прежнему поощряют допинг?

13:31

За год до Олимпийских игр в Токио участие наших легкоатлетов под флагом и гимном России все еще вызывает сомнения

17 июня Международная федерация легкой атлетики (IAAF) одобрила заявки еще 14 российских легкоатлетов на выступление в международных турнирах в нейтральном статусе.

Совет IAAF продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которая временно лишилась членства в IAAF в ноябре 2015 года.



Олимпийские атлеты из России на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, © РИА Новости, Алексей Филиппов

Все помнят тот скандал с разоблачением практически официального применения допинга в российской легкой атлетике. Казалось бы, за прошедшие почти четыре года можно было исправить положение и восстановить доверие. Но вот решение нашей федерации от 14 июня. Она потребовала от региональных федераций отстранения тренеров и врачей, изобличенных и дисквалифицированных за применение и сокрытие допинга.

Наконец-то! Через четыре года! И только после очередного продления санкций, после очередного прямого указания IAAF на то, что эти люди продолжают работать, готовить, воспитывать молодежь.

О том, что допинг в нашем спорте и, в частности в легкой атлетике – обыденность, знают все причастные и непричастные. Россия в неофициальном командном медальном зачете заняла в 2010 году на зимней Олимпиаде в Ванкувере одиннадцатое (!) место. И вдруг через четыре года в Сочи – первое место! Бывают ли чудеса в массовом порядке? Разгадка оказалась постыдной – допинг. Под государственным прикрытием и обеспечением.

Сегодняшний пример: инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) нагрянули на чемпионат Сибири по легкой атлетике неожиданно, в день открытия. Тотчас снялись со старта, не вышли на старты 36 участников, включая и спортсменов моложе 18 лет. Беговые дорожки зияли пустотами.

Об отношении к допингу в спортивных и чиновно-спортивных кругах ярче всего говорит абсурдный, анекдотический факт с заседания на самых верхах. После исключения нашей федерации из IAAF президент Путин потребовал навести порядок.

Министр спорта Мутко стал объяснять, что препарат мельдоний признали допингом только 25 сентября 2015 года. И обнадежил главу государства: «Нужно находить замещение этого вида допинга новыми технологиями, и мы это будем находить!»

Сказал, что думал. Чем жил. Раз мельдоний запрещён, будем искать новый допинг. Иначе он подведомственный ему спорт не представлял.

Но Мутко уже 3 года как не министр спорта. Что изменилось?

Месяц назад генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус направил открытое письмо президенту Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславу Позднякову:

«Кризис во Всероссийской федерации легкой атлетике не только не разрешается, но обретает все новые краски… Пожизненно дисквалифицированные тренеры продолжают свою работу с ведущими спортсменами, с основным составом национальной сборной, дисквалифицированные спортсмены входят в руководящий состав Центров спортивной подготовки регионов, что ставит под вопрос доверие к ВФЛА и полноценное восстановление членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, а значит, и ставит под вопрос полноценное, без ограничений, участие российских легкоатлетов во всех международных стартах, в Играх XXXII Олимпиады 2020 года».

Глава РУСАДа предложил конкретные меры, начиная с создания международной рабочей группы, увольнения в полном составе нынешнего руководства ВФЛА и отстранения в полном составе тренерского состава национальной сборной России по легкой атлетике.

Президент ОКР не согласился: «Сами тезисы, с моей точки зрения, не являются конструктивными, так как вопросы, связанные с заменой руководства ВФЛА, должна решать сама ВФЛА как общественная спортивная организация». После чего последовало продление международных санкций.

В ответ на них депутат Госдумы, знаменитая в прошлом спортсменка Светлана Журова заявила: «Сложно сказать, когда это все закончится. Наверное, когда мы будем неконкурентные в спорте… А так как мы конкуренты, и все понимают, что если наши легкоатлеты в полном составе будут представлены, то шансы на медали в Токио у сборной России увеличиваются. А это борьба за третье место в общекомандном зачете. Это причина, никто Россию в тройке не хочет видеть».

То есть и поныне антидопинговые требования Международной федерации легкой атлетики выдаются за борьбу против России, «происки Запада».

Со спортивными, политическими и околополитическими кругами вроде бы ясно. Гораздо важнее другое - как мы, общество, болельщики относимся к допингу? Если судить по прессе как выразителю государственного и общественного мнения - со скрытым и не скрытым одобрением.

Когда нам указывают на применение допинга российскими спортсменами, мы горой встаем на их защиту, делаем их у себя в стране чуть ли не национальными героями.

Когда знаменитую лыжницу на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити (2002 год) дисквалифицировали за употребление запрещенных препаратов, мы встретили ее как жертву антироссийского заговора - тотчас ввели в Совет по физкультуре и спорту при президенте России, избрали депутатом Московской областной думы.

Когда капитана футбольной сборной дисквалифицировали за употребление бромантана, одна из газет сделала его своим колумнистом, еженедельно печатала его колонки - с фотографией автора. В то время эта газета была крупнейшим общефедеральным изданием, и её обозреватель в мире спорта, в массовом сознании автоматически воспринимался как безусловный авторитет и арбитр.

Когда в 2009 году трех российских биатлонистов из сборной команды уличили в употреблении допинга, пресса писала: «Война против российского спорта», «Складывается ощущение, что весь мир объединился против сборной России», «О нас вытирают ноги»…

Телевизионные трансляции с чемпионата мира превратились в репортажи ненависти, комментатор рассказывал, какие гады – биатлонисты из других стран: они не только сторонятся наших, но даже и смеют осуждать российских спортсменов!

Шведский биатлонист Матиас Нильсон написал в своем блоге: «Если бы то же самое случилось в команде Швеции, это бы звучало в прессе абсолютно по-другому... Если ты попадаешься на допинге, в Швеции тебе будет стыдно даже выйти на улицу. Очень сложно понять, что сейчас происходит в России. Мы - представители разных культур».

В ответ некоторые россияне, настропаленные репортажами ненависти, атаковали блог Нильсона: «Добро пожаловать в Ханты-Мансийск! (Там предстоял очередной этап Кубка мира по биатлону. – С. Б.) Мы ждём тебя! Ты умрешь от рака, ублюдок!»

Что мы отстаиваем с таким пылом и жаром?!

Допинг - это обман. Жульничество. Кто-то тренируется, проливает семь потов, живет в жестком режиме – и рассчитывает на успех. Но тут появляется хитрец, принимает дозу препарата - и получает медаль, славу, деньги, почет.

Как и в жизни. Кто-то учится, трудится, старается, а должность, деньги и почет получает другой. Тот, который, как говорили в советские времена, «имеет блат, пролезает с заднего крыльца».

Общее отношение к допингу показывает, что «пролезание с заднего крыльца» у нас не только не осуждается, но становится делом чести, доблести и геройства.

P.S.

Поручение президента Путина Олимпийскому комитету РФ от 3 мая: «Принять исчерпывающие меры по восстановлению членства ВФЛА в IAAF и обеспечить участие всех членов олимпийской команды России на Олимпиаде-2020 в Токио без ограничений. Срок - 2 декабря 2019 года».

Автор: Сергей Баймухаметов