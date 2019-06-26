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В программу Олимпиады-2024 предварительно включили брейк-данс и серфинг

11:54 26.06.2019
Фото с сайта olympic.org
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В программу летних Олимпийских игр 2024 года предварительно включены брейк-данс, скейтбординг, скалолазание и серфинг.

Согласно информации на сайте Международного олимпийского комитета, в соревнованиях по брейк-дансу и серфингу будет разыграно два комплекта наград, а в скейтбординге и скалолазании - четыре комплекта.

«Все четыре вида спорта, предложенные Парижем, полностью соответствуют олимпийской повестке-2020, поскольку способствуют тому, чтобы программа стала более урбанистической и сбалансированной по гендерному признаку, а также дает возможность приобщить к ОИ молодое поколение», - цитирует «Коммерсантъ» президента МОК Томаса Баха.

Скейтбординг, скалолазание и серфинг будут протестированы на Олимпийских играх в Токио уже в следующем году.

Окончательное решение по новым дисциплинам должно быть принято в декабре 2020 года.

Темы: Летние и зимние Олимпийские игры , Международный олимпийский комитет (МОК)
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Комментарии читателей
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26.06.2019, 18:11
Гость: А я

Требую городки, лапту, пристенок и ножичек включить.
26.06.2019, 16:52
Гость: А

домино где?
26.06.2019, 14:36
Гость: xy

Я бы реп тоже включил в художественную гимнастику..
Все комментарии (8)
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