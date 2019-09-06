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Кокорина и Мамаева выпустили условно-досрочно

10:21 6.09.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В Белгородской области Алексеевский суд освободил футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева условно-досрочно, сообщает "Интерфакс".

8 мая они получили реальные сроки по делу о драках и хулиганстве в Москве.

Также по УДО вышел осужденный вместе с ними брат Кокорина Кирилл.

Алексеевский суд рассматривал ходатайства спортсменов об УДО на территории исправительной колонии №4, где они отбывают наказание. Комментируя решение суда, замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко, сказал, что УДО они заслужили.

По его словам, за время пребывания под стражей они внесли большой вклад в пропаганду здорового образа жизни, достойно себя зарекомендовали с точки зрения ФСИН и администрации колонии. Благодаря им, по всей в СИЗО создаются спортивные площадки, турники, перекладины, брусья, закупается спортивный инвентарь, а больше половины заключенных, "которые раньше просто сидели и курили, благодаря футболистам стали вести здоровый образ жизни", а в их коллективе стало меньше мелких нарушений и больше дисциплины.

"Наказание возымело действие, они давно исправились и сейчас это совсем другие люди. Конечно, пора их отпускать" - считает Максименко.

Отбывать наказание спортсменов отправили в Белгородскую область. Нападающему "Зенита" Кокорину суд назначил полтора года общего режима, полузащитнику "Краснодара" Мамаеву - год и пять месяцев. Младший брат Кокорина Кирилл получил полтора года лишения свободы, приятель спортсменов, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий - 1 год 5 месяцев.

Все четверо были задержаны в октябре 2018 года и с тех пор находились под стражей. По версии следствия, они стали участниками двух драк утром 8 октября в центре Москвы. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Виталий Соловчук. Затем они участвовали в потасовке с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Фигуранты признали вину частично. На УДО они подали в начале августа.

Темы: Резонансные судебные процессы в России
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Комментарии читателей
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06.09.2019, 16:14
Гость: Бобориха

Может тебя лучше на их место, ну а шо??
06.09.2019, 15:28
Гость: Cеверин Наливайко

Наконец-то наши прекрасные замечательные футболисты дома.
Отсидевшие ни -за что, ни про-что Александр Кокорин и Павел Мамаев на свободе.Поздравляю всех, кто искренне желал освобождения нашим героям зеленых полей.Русские команды начинают борьбу в европейских кубках и такие футболисты как Саша и Паша будут задействованы.Трепещи Европа-у русского футбола великолепное пополнение.Я так и вижу как перекосит от страха каких-то там Месси и Рональду.Конечно злейшие враги русского футбола-передового футбола в мире недовольны. К сожалению и в России много таких очень плохих людей, которые не желают русскому футболу ничего хорошего, но сегодня наш день -день торжества и мы скажем разным шапирам
шафранам, рабинкерам, а впрочем-ничего не скажем.
06.09.2019, 13:46
Гость: Сердечник

Не понимаю, зачем было выпускать их? Надо было добавить и вообще не выпускать никогда, а переводить их из колонию в колонию, пока всех заключённые России (или как говорят там у них осУжденные) не начнут вести ЗОЖ. Вся пенитенциарная система - полная ерунда и не перевоспитывает так, как смогли перевоспитать осуждённых (осУжденных) эти герои футбола.
Надо возбУдить уголовные дела и ещё раз их осУдить.
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