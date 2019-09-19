Московский «Локомотив» одержал гостевую победу над «Байером»

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Московский “Локомотив” начал групповой этап Лиги Чемпионов выездным матчем против “Байера” из Леверкузена.

Напомним, что днем ранее “Зенит” поделил очки с “Лионом”, а вот “железнодорожники” смогли одержать победу со счетом 1-2!



Стоп-кадр из видео

Первый тайм

“Байер” начал матч по-хозяйски. Прочно завладел инициативой, взял мяч под свой контроль. Однако это ничего немецкой команде не принесло, опасных моментов создать не удалось.

Счёт был открыт на 16-ой минуте – польский легионер “Локомотива” Крыховяк использовал выход один на один. Редкая вылазка “железнодорожников” привела к голу, хозяева были наказаны за ошибку в центре поля.

Естественно, “Байер” бросился отыгрываться, и на 25-ой минуте ему это удалось. После разящей атаки с правого фланга и удара Арангиса мяч оказался в сетке после рикошета от ноги немецкого игрока гостей Хеведеса.

На 37-ой минуте вратарь “Байера” Лукаш Градецки допустил грубейшую ошибку – выбил мяч прямо на ногу Дмитрию Баринову, который первым касанием поразил осиротевшие ворота.

1-2, с таким счетом команды ушли на перерыв.



Стоп-кадр из видео

Второй тайм

Тренер московского “Локомотива” Юрий Павлович Сёмин умеет в перерыве подобрать нужные слова и настроить своих подопечных на организованную игру в обороне. Так случилось и в этот раз. Гости очень грамотно “засушили” игру, не позволив “Байеру” обрушить шквал атак на свои ворота.

Да, хозяева владели мячом, да, иногда даже били в створ ворот. Но неразрешимых задач перед голкипером “Локомотива” и сборной России Гильерме не ставили. В концовке встречи Гильерме отразил опасный удар и выручил команду.

Москвичи сумели удержать победный счет и увозят из Германии три очка!

Кто бы мог подумать перед началом поединка, что “Локомотив” сумеет одержать победу в гостях над грозным “Байером”. Подопечные Юрия Павловича Сёмина удивили своей игрой и особенно - достигнутым результатом. Старт Лиги Чемпионов получился удачным!