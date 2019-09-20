ЦСКА проиграл болгарскому «Лудогорцу» с крупным счетом

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ЦСКА начал свою еврокубковую кампанию выездным поединком с болгарским “Лудогорцем”. Несколькими часами ранее со счетом 5-0, московские армейцы были полны решимости добиться куда более приятного результата. И по окончании первого тайма казалось, что для этого есть все предпосылки. Однако хозяева смогли перевернуть ход поединка и разгромили москвичей с итоговым счетом 5-1.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Первый тайм

Довольно неожиданно, но армейцы с первых минут плотно завладели инициативой и обложили владения “Лудогорца” стандартными положениями. Несколько угловых, многочисленные ауты, штрафные – всё это привело к голу Игоря Дивеева. Никола Влашич сделал результативную передачу со штрафного с левого фланга, защитник армейцев Дивеев перевисел соперников в воздухе и головой отправил мяч в сетку. 0-1.

Отметим, что несколькими минутами ранее хозяева упустили отличный момент – мяч попал в штангу после удара Йоди Лукоки. А после того, как счет стал 0-1 в пользу ЦСКА, чудеса реакции продемонстрировал Игорь Акинфеев, совершив сумасшедший сейв после удара головой в упор.

В целом первая половина встречи прошла в равной борьбе, с той лишь разницей, что гости свой момент использовали, а “Лудогорец” – нет.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Второй тайм

Как одним словом охарактеризовать начало второго тайма? Шок! За небольшой игровой отрезок, который длился около 5 минут, ЦСКА умудрился трижды пропустить мяч в свои ворота.

На 48-ой минуте отличился Вандерсон. Мягко говоря, Игорь Акинфеев не выручил в данном эпизоде. 50-ая минута – Йоди Лукоки ударом с близкого расстояния выводит хозяев вперед. На 52-ой минуте потрясающим ударом слета с метров двадцати Клаудио Кешеру делает счет 3-1.

Казалось бы, после этой увесистой оплеухи армейцы оправились, но как выяснилось позже - на короткое время. На 68-ой минуте Кешеру с убойной позиции увеличивает счет, а на 73-ей минуте всё тот же Клаудио Кешеру реализует пенальти, оформляя хет-трик и доводя счет до неприличного. 5-1.

ЦСКА начал групповой этап с поражения, осложнив себе задачу по выходу в раунд плей-офф. В данной группе, помимо “Лудогорца” и ЦСКА, находятся “Ференцварош” и “Эспаньол”, которые сыграли между собой со счетом 1-1. Таким образом, после первого тура московская команда расположилась на последнем месте в турнирной таблице.



