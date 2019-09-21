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«Зенит» на своем стадионе разгромил «Рубин»

21:49 21.09.2019
Стоп-кадр из видео

В рамках 10-го тура чемпионата России по футболу “Зенит” из Санкт-Петербурга принимал на “Газпром Арене” казанский “Рубин”. Несмотря на то, что “Зенит” во вторник играл в Лиге Чемпионов, а футболисты из Казани отдыхали, явным фаворитом поединка значились именно хозяева. Неожиданности не произошло, “Зенит” разгромил соперника со счетом 5-0.

Правда, не всё было так просто – зрители на стадионе первый гол ждали довольно долго. Счёт был открыт лишь на 58-ой минуте. Отличился защитник Бронислав Иванович. Чуть позже дублем отметился Алексей Сутормин. Ещё по разу огорчили гостей Роберт Мак и Олег Шатов. Отметим Артема Дзюбу, который сделал две результативные передачи.

Благодаря этой победе “Зенит” вышел на чистое первое место. Завтра состоится матч ЦСКА – “Краснодар” и если гости одержат победу, то смогут догнать команду из Санкт-Петербурга.

Сегодня состоялись ещё две встречи: “Ахмат” сыграл 1-1 с “Крыльями Советов”, а один из лидеров чемпионата “Ростов” неожиданно уступил на выезде “Тамбову”. В пятницу московский “Спартак” проиграл “Уфе” со счетом 1-0. 

Темы: Футбол в России
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