Переход Павла Мамаева в новый клуб

22:52

Футболист Павел Мамаев, имя которого в последнее время не сходило со страниц прессы в связи с нашумевшим участием в драке, стал официальным игроком "Ростова". С ним был заключен контракт на два года, и при желании сторон его можно будет продлить еще на один сезон.

Хочется напомнить, что раньше, с 2013 года, Павел играл в футбол за клуб "Краснодар". Но в октябре 2018 футболист стал одним из главных участников драк в Москве вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, которые наделали много шума. В результате он и другие участники драк после нахождения в Бутырском следственном изоляторе были осуждены на срок в исправительной колонии Мосгорсудом. В частности, срок в колонии, на который осудили Павла Мамаева, составил один год и пять месяцев.

Надо сказать, что взаимоотношения Мамаева с "Краснодаром" были предопределены еще в тот момент, когда он был арестован. Клуб разорвал контракт с футболистом, не дожидаясь его окончания - последний должен был играть за этот клуб до конца 2019 года. "Краснодар" мотивировал свое решение тем, что Павел своими действиями испортил репутацию команды.

Павел Мамаев и Александр Кокорин отбывали свой срок в колонии номер 4 в Белгородской области, в городе Алексеевка. 6 сентября Алексеевский районный суд рассмотрел ходатайства отбывающих наказание футболистов об условно-досрочном освобождении, и посчитал нужным их удовлетворить. А 17 сентября оба футболиста были выпущены на свободу по УДО.

После освобождения Кокорин продлил контракт со своим прежним клубом "Зенит", а Мамаев ушел из своего "Краснодара" по согласию с ним. Но в возможности видеть Павла Мамаева в своем клубе, как оказалось, были заинтересованы многие клубы, такие как "Ахмат", "Крылья Советов", "Урал" и даже турецкий "Галатасарай". Однако сам футболист склонен был выбирать между двумя клубами - "Ростовом" и московским "Динамо", сделав окончательный выбор в пользу первого, очевидно, предложившим ему более интересные условия.

Известно, что Павел Мамаев будет выступать в своем новом клубе под номером 10. Он уже был представлен в качестве нового официального игрока на мате РПЛ в 11 туре, во время встречи "Ростова" с "Динамо".

