Алена Косторная победила на этапе Гран-при в Японии

13:26

Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место в соревнованиях одиночниц на последнем этапе Гран-при, проходящем в Саппоро (Япония), завоевав золото, пишет РИА Новости.

Днем ранее Косторная установила мировой рекорд в короткой программе, теперь же она стала лучшей в произвольной с результатом 154,96 балла. Всего спортсменка набрала 240 баллов и поднялась на высшую ступеньку пьедестала почета.

Серебряным призером стала японка Рика Кихира (231,84). Замкнула тройку лучших еще одна россиянка, олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова (217,99), которая после короткой шла четвертой.

Чемпионка Европы — 2019 Софья Самодурова заняла лишь шестое место, набрав 183,27.

Благодаря этим результатам Косторная и Загитова вышли в финал Гран-при, куда ранее уже отобрались две россиянки: Анна Щербакова и Александра Трусова.

Финал Гран-при пройдет в Турине с 5 по 8 декабря.