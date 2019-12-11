Валуев осудил российских боксеров за решение бойкотировать Олимпиаду

21:19

Во вторник, 10 декабря, генсекретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что российские боксеры решили не ехать на ОИ из-за решения WADA, которое отстранило отечественных спортсменов на четыре года и запретило флаг и гимн РФ на Играх и чемпионатах мира по отдельным видам спорта, пишет РИА Новости.

Экс-чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе, депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал это решение сборной России по боксу.

"Можно только с уважением отнестись к мнению наших боксеров. Отказаться от Олимпиады ради своего флага — это очень серьезное решение. Для того, чтобы поехать на Игры, каждый из них прикладывает максимум усилий. Может быть, в их жизни эта Олимпиада станет последней. Насколько правильно отказываться от Игр? А что значит — правильно или нет? Каждый сам для себя решает, как поступать. С моей же стороны бойкот Олимпиады — это неправильно. Но это мое мнение. Я так говорил и перед Играми-2018 в Пхенчхане, и сейчас не собираюсь отказываться от своих слов", - приводит слова Валуева Газета.ru.

В понедельник исполком WADA единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию (CRC) организации и отстранил российских спортсменов от участия в международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. Допуск получат только "чистые" атлеты из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе.