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Валуев осудил российских боксеров за решение бойкотировать Олимпиаду

21:19 11.12.2019
Олимпиада
Николай Валуев © KM.RU, Алексей Белкин
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Во вторник, 10 декабря, генсекретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что российские боксеры решили не ехать на ОИ из-за решения WADA, которое отстранило отечественных спортсменов на четыре года и запретило флаг и гимн РФ на Играх и чемпионатах мира по отдельным видам спорта, пишет РИА Новости.

Экс-чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе, депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал это решение сборной России по боксу.

"Можно только с уважением отнестись к мнению наших боксеров. Отказаться от Олимпиады ради своего флага — это очень серьезное решение. Для того, чтобы поехать на Игры, каждый из них прикладывает максимум усилий. Может быть, в их жизни эта Олимпиада станет последней. Насколько правильно отказываться от Игр? А что значит — правильно или нет? Каждый сам для себя решает, как поступать. С моей же стороны бойкот Олимпиады — это неправильно. Но это мое мнение. Я так говорил и перед Играми-2018 в Пхенчхане, и сейчас не собираюсь отказываться от своих слов", -  приводит слова Валуева Газета.ru.

В понедельник исполком WADA единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию (CRC) организации и отстранил российских спортсменов от участия в международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. Допуск получат только "чистые" атлеты из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины
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Комментарии читателей
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12.12.2019, 00:30
Гость: Красная площадь

– Слышь, командир! Да отдай ты им честь! Не связывайся!
– Честь у меня одна. Отдам, а где другую взять?
12.12.2019, 00:01
Гость: Ну и что?

У родниной тоже, и не у них одних.
11.12.2019, 23:58
Гость: Мудрое заявление

От чемпиона мира Николая Валуева.Никакой сборной по боксу как и по любому виду более чем за 6 мес.до О.И. нет и быть не может,впереди масса соревнований и право быть в команде еще надо завоевать.Не спроста
ни один спортсмен не делал никаких заявлений.Только председатель федерации бокса решил попиариться.Село в лужу спорт.руководство так
почему спотсмены которые не принимали допинг должны расплачиваться за их деяния? В данной ситуации каждый
должен принимать решение самостоятельно.
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