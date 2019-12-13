Российская фигуристка Алина Загитова объявила о приостановке карьеры

23:11

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла решение приостановить спортивную карьеру.

"Я никуда не ухожу, но не буду участвовать в предстоящем чемпионате России. Сразу хочу пояснить, что без отбора не претендую ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира, куда я всегда отбиралась по спортивному принципу, - сказала 17-летняя спортсменка в эфире Первого канала. - Я остаюсь на льду, продолжу тренироваться. Думаю, что это даже хорошо, потому что я буду искать себя и учить новые элементы, учить новые заходы на прыжки".

Загитова отметила, что сейчас у нее есть все в жизни. "А всегда должно чего-то не хватать, поэтому я хочу, чтобы у меня вернулось то состояние, когда я хочу выходить на старт. Нужно вкатывать новые программы, а это всегда очень сложно, в эти моменты мне всегда хотелось закончить, но я понимала, что мне это нравится", - цитирует Загитову ТАСС.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, кроме того, в ее активе золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18. В нынешнем сезоне Загитова стала второй на этапе Гран-при во Франции и третьей - на этапе в Японии, в финале серии фигуристка заняла шестое место.