Россия вышла в финал молодежного чемпионата мира по хоккею

19:56

Сборная России обыграла команду Швеции в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею, проходящем в Чехии. Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу россиян.

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Уже на 16-й секунде игры Расмус Сандин поразил ворота российского голкипера Ярослава Аскарова, сообщает "Интерфакс". На четвертой минуте матча сборная России реализовала большинство благодаря голу Ивана Морозова и сравняла счет. Через полторы минуты шайбу в ворота сборной Швеции отправил Александр Хованов, благодаря чему счет стал 2:1 в пользу россиян.

На 13-й минуте Егор Соколов после ошибки шведского голкипера Хуго Альнефельта довел счет до 3:1. Однако на исходе 15-й минуты шведы сократили отставание: автор гола – Самуэль Фагемо. В тот момент Швеция играла в полном составе.

Во втором периоде был только один гол, и снова Швеция реализовала большинство: счет сравнял Расмус Сандин.

В третьем периоде, на 45-й минуте Нильс Лундквист делает счет 4:3, когда россияне играли в меньшинстве. Через четыре минуты Егор Соколов позволил россиянам отыграться – 4:4.

На четвертой минуте овертайма победную шайбу провел россиянин Иван Морозов - 5:4.

В финале в воскресенье Россия сыграет с победителем пары Финляндия – Канада.