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Россия вышла в финал молодежного чемпионата мира по хоккею

19:56 4.01.2020

Сборная России обыграла команду Швеции в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею, проходящем в Чехии. Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу россиян.

Стоп-кадр видео

Уже на 16-й секунде игры Расмус Сандин поразил ворота российского голкипера Ярослава Аскарова, сообщает "Интерфакс". На четвертой минуте матча сборная России реализовала большинство благодаря голу Ивана Морозова и сравняла счет. Через полторы минуты шайбу в ворота сборной Швеции отправил Александр Хованов, благодаря чему счет стал 2:1 в пользу россиян.

На 13-й минуте Егор Соколов после ошибки шведского голкипера Хуго Альнефельта довел счет до 3:1. Однако на исходе 15-й минуты шведы сократили отставание: автор гола – Самуэль Фагемо. В тот момент Швеция играла в полном составе.

Во втором периоде был только один гол, и снова Швеция реализовала большинство: счет сравнял Расмус Сандин.

В третьем периоде, на 45-й минуте Нильс Лундквист делает счет 4:3, когда россияне играли в меньшинстве. Через четыре минуты Егор Соколов позволил россиянам отыграться – 4:4.

На четвертой минуте овертайма победную шайбу провел россиянин Иван Морозов - 5:4.

В финале в воскресенье Россия сыграет с победителем пары Финляндия – Канада.

Темы: Хоккей в России, Чемпионаты мира по хоккею
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Комментарии читателей
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04.01.2020, 23:00
Гость: АНТУАН

Игра отличная. Хорошо играли обе команды.Ясно, что в финале встретятся Россия-Канада.И это будет совсем иная игра, чем была в групповом турнире.
04.01.2020, 21:28
Гость: Иван Иваныч

Брагин гениальный тренер. Эта команда не по детски психологически устойчива. Уже после первого гола можно было сломаться. Шутка ли, несколько секунд, а мы уже проигрываем. Потом уже вели 3:1, потом 3:2., потом все остальное. Сегодня встретились две машины. Все вперёд, все назад. Отбор по всем зонам.
Короче были валидольные качели. Но все же наша сборная выглядела лучше и вполне могла наколотить. Моментов был вагон и маленькая тележка. Были и чудеса, вроде наугад выброшенной шведаским вратарем клюшки, куда угодила шайба с передачи, или вытаскивание шайбы защитником с ленточки. Шведы отмочили номер перед игрой, заявив: куда Русские лезут, ведь мы выиграли группу. То же самое они отмочили в 2012 году, заявив кто такие эти русские, после чего с треском проиграли. Короче: великолепный матч в космическом темпе. Овертайм гениален.
Судя по всему нас ждёт эпический финал Россия -Канада, так как канадцы уже ведут 3:0 против финнов.
И не видно за счёт чего финны могут отыграться.
04.01.2020, 21:24
Гость: Русский

... а чё шведов жалеть?!! В полуфинале ЧМ все сильные, слабочков не бывает. Ждем-с ФИНАЛ: РОССИЯ - КАНАДА. Канадцы злые за разгром 0-6 от наших. Рубилово будет Знатное. Нашим УДАЧИ!
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