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Биатлонисты Устюгов и Слепцова дисквалифицированы за применение допинга

12:08 15.02.2020
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Российские биатлонисты Светлана Слепцова и Евгений Устюгов признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Международный союз биатлонистов (iBU) дисквалифицировал спортсменов на два года.

Светлана Слепцова - олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете.  Ее результаты с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14, будут аннулированы. На Кубке мира за этот период она выступила лишь однажды – на этапе в Анси, где в составе женской эстафеты заняла шестое место, сообщает sports.ru. Этот результат будет аннулирован.

Евгений Устюгов лишился золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Дисквалификации продлежат все результаты спортсмена, показанные в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14.

 

 

Темы: Биатлон в России и в мире, Борьба с допингом и успехи спортивной медицины
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Комментарии читателей
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15.02.2020, 22:00
Гость: Надо

еще срочно пересмотреть результаты олимпиады 1910 года. А то непорядок...
15.02.2020, 20:51
Гость: Хор...

Зависть,нехорошая черта. В тайге Вы бы и рта не раскрыли,не то что много говорили,гнус "не позволил" бы.
15.02.2020, 19:36
Гость: Домофону-молдавану

А ты выбрось свой мобильник, который работает на том что изобрел академик Жорес Алферов.
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