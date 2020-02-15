Биатлонисты Устюгов и Слепцова дисквалифицированы за применение допинга

12:08

Российские биатлонисты Светлана Слепцова и Евгений Устюгов признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Международный союз биатлонистов (iBU) дисквалифицировал спортсменов на два года.

Светлана Слепцова - олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете. Ее результаты с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14, будут аннулированы. На Кубке мира за этот период она выступила лишь однажды – на этапе в Анси, где в составе женской эстафеты заняла шестое место, сообщает sports.ru. Этот результат будет аннулирован.

Евгений Устюгов лишился золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Дисквалификации продлежат все результаты спортсмена, показанные в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14.