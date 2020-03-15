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Роналду предоставит свои отели в Португалии под бесплатные больницы

16:33 15.03.2020
Фото со страницы Cristiano Ronaldo в соцсети

Футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду предоставит отели, которыми он владеет в Португалии, под бесплатные больницы для борьбы с распространением коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на испанскую газету Marca.

По информации издания, Роналду оплатит все необходимые расходы, в том числе зарплаты врачей и обслуживающего персонала.

Футболист находится в Португалии на карантине после того, как у его одноклубника Даниэле Ругани 12 марта был обнаружен коронавирус.

Темы: Португалия, Выдающиеся спортсмены за рубежом
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Комментарии читателей
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15.03.2020, 18:43
Гость: Беглый

Вот это гражданин своей страны.
Браво!
15.03.2020, 17:30
Гость: Как это

не по русски.
15.03.2020, 17:07
Гость: Макар

А что предложит аршавин и приятель его, Мамедов, или как его... Для отечественных дуболомов это нонсенс. Есть исключения, но крайне редки.
Все комментарии (4)
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