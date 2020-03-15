Роналду предоставит свои отели в Португалии под бесплатные больницы

16:33

Футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду предоставит отели, которыми он владеет в Португалии, под бесплатные больницы для борьбы с распространением коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на испанскую газету Marca.

По информации издания, Роналду оплатит все необходимые расходы, в том числе зарплаты врачей и обслуживающего персонала.

Футболист находится в Португалии на карантине после того, как у его одноклубника Даниэле Ругани 12 марта был обнаружен коронавирус.