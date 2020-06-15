]]>
]]>
Главная Спорт Новости

Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию

08:45 15.06.2020
Евгений Плющенко
Фото © KM.RU
Материалы по теме:

Евгений Плющенко стал тренера сборной России по фигурному катанию, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Министерство спорта РФ.

Сообщается, что Плющенко будет тренировать национальную команду в Центре спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ ЦСП).

Плющенко -двукратный олимпийским чемпион, трехкратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы. Также вместе со шведом Йиллисом Графстремом является рекордсменом по количеству олимпийских медалей в мужском одиночном катании (по 4).

Темы: Фигурное катание в России и мире
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.06.2020, 14:09
Гость: Юляша

Совершенно омерзительный морально персонаж...гламурный ,зажравшийся на батуринские ворованные капиталы Альфонс...лизун около сочинской прости-хаспади Рудьки...ТЬФУ.
Какой это "пример" молодому поколению ???
15.06.2020, 13:02
Гость: славянин

Женя, от души поздравляю. Покажи этим туберидзевским выскочкам и зазнобам наш русский характер, смекалку и находчивость. Сейчас когда повсеместно "невидимая рука рынка" как будто вытягивает за уши и проталкивает на все руководящие должности во власти, политике, экономике, спорте космополитов, мелких жуликов, дельцов и шарлатанов, лишь бы не русских. Покажи им как можно применять и использовать в спорте природный талант наших русских детей, расти из них чемпионов.
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации