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РФС и РПЛ не считают форс-мажором вспышки коронавируса среди футболистов

21:08 21.06.2020
Первые травмы © KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин

Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) прокомментировали возможность переноса матчей на фоне коронавируса. В заявлении говорится, что по регламенту РПЛ вспышку заболевания нельзя считать форс-мажорным обстоятельством и решение о переносе игры принимается только по обоюдному согласию клубов, пишет «Коммерсант».

Футбольные организации пояснили, что изменение дат матчей создает дополнительные проблемы клубам, они оказываются в более трудном положении по сравнению со своими конкурентами. В данной ситуации клубы решают сами, как поступить. Например, «Краснодар» пошел навстречу «Динамо» и согласился перенести игру на 19 июля.

РПЛ может применить пункт 6.3. регламента о переносе матча на основании обращения заинтересованного клуба, в том числе в случае форс-мажора. Однако «ситуацию с возникновением вспышки коронавирусной инфекции в обстоятельствах возобновления проведения чемпионата с учетом ограничений, вызванных необходимостью профилактики распространения COVID-19, нельзя считать форс-мажором», говорится в заявлении. РПЛ не могла в данном случае применить этот пункт и перенести матч на основании своего решения, отмечается в сообщении.

Напомним, 19 июня в матче 23-го тура РПЛ «Сочи» на своем поле обыграл «Ростов» со счетом 10:1. Ранее основной состав «Ростова» и часть футболистов дубля были отправлены на карантин из-за шести подтвержденных случаев коронавируса в команде. «Сочи» не согласился на перенос игры, и за «Ростов» выступали игроки молодежной команды и воспитанники академии, старшему из которых было 19 лет.

Темы: Коронавирус, Футбол в России, Российский футбольный союз (РФС)
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