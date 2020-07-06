10:01

Петербургский футбольный клуб Зенит досрочно выиграл чемпионат России по футболу сезона 2019/20.

В матче с клубом "Краснодар" в минувшее воскресенье, "Зенит" выиграл со счетом 4:2, набрав 62 очка. Тем самым он стал буквально недосягаем для своих ближайших конкурентов. Он на 13 баллов опережает "Локомотив".

На пятой минуте матча в Краснодаре "Зенит" вышел вперед благодаря голу Сердара Азмуна. На 29-й минуте Даниил Уткин сравнял счет, но в компенсированное к первому тайму время "Зенит" вновь повел: пенальти в его составе реализовал Артем Дзюба.

На 50-й минуте Уткин провел второй гол в ворота "Зенита". Через две минуты снова отличился Сердар Азмун, а окончательный счет на 72-й минуте установил его партнер по "Зениту" Алексей Сутормин.

"Зенит" во второй раз подряд стал победителем чемпионата Российской премьер-лиги, он – шестикратный чемпион России по футболу. Ранее он выигрывал турнир в 2007, 2010 годах, в сезонах-2011/12, 2014/15 и 2018/19. Кроме того, в 1984 году "Зенит" стал чемпионом СССР.