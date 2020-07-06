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«Зенит» досрочно выиграл чемпионат России по футболу

10:01 6.07.2020
Скриншот с YouTube

Петербургский футбольный клуб Зенит досрочно выиграл чемпионат России по футболу сезона 2019/20.

В матче с клубом "Краснодар" в минувшее воскресенье, "Зенит" выиграл со счетом 4:2, набрав 62 очка. Тем самым он стал буквально недосягаем для своих ближайших конкурентов. Он на 13 баллов опережает "Локомотив".

На пятой минуте матча в Краснодаре "Зенит" вышел вперед благодаря голу Сердара Азмуна. На 29-й минуте Даниил Уткин сравнял счет, но в компенсированное к первому тайму время "Зенит" вновь повел: пенальти в его составе реализовал Артем Дзюба.

На 50-й минуте Уткин провел второй гол в ворота "Зенита". Через две минуты снова отличился Сердар Азмун, а окончательный счет на 72-й минуте установил его партнер по "Зениту" Алексей Сутормин.

"Зенит" во второй раз подряд стал победителем чемпионата Российской премьер-лиги, он – шестикратный чемпион России по футболу. Ранее он выигрывал турнир в 2007, 2010 годах, в сезонах-2011/12, 2014/15 и 2018/19. Кроме того, в 1984 году "Зенит" стал чемпионом СССР.

Темы: Футбол в России, Чемпионат России по футболу, Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ)
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Комментарии читателей
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06.07.2020, 12:53
Гость: Иван Иваныч

Не бьет. В питерский хоккейный СКА вкладывают безумные деньги, покупают лучших игроков и тренеров. Но он всего один раз выиграл Кубок Гагарина. Тот же Ак
Барс с более скромным бюджетом уже три раза.
06.07.2020, 11:17
Гость: ???

Если в спонсоры зениту определить еще "Роснефть" кроме" Газпрома",то он будет вечным чемпионом.
06.07.2020, 10:29
Гость: Любой каприз

за ваши деньги.
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