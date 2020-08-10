Владелец «Спартака» решил снять клуб с чемпионата России

08:21

Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун объявил о том, что снимет клуб с участия в чемпионате России.

Недовольство Федуна вызвало судейство в прошедшем в минувшее воскресенье матче против "Сочи". "Спартак" сыграл с "Сочи" вничью (2:2). Оба гола были забиты сочинским клубом с пенальти.

Один из голов забил форвард "Спартака" Александр Соболев и посвятил забитый мяч своей умершей маме.

Судейство на матче Федун назвал клоунадой и заявил, что отказывается в этом участвовать и вкладывать деньги.

"Меня поддерживать не надо! Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен "Спартак", значит, не нужен!", — цитирует Федуна "Спорт-Экспресс".

Отмечается, что судью скандального матча «Спартак» — «Сочи» могут отстранить до конца года. При этом арбитров проверят на полиграфе.