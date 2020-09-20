Чемпионат мира по хоккею из Минска перенесен не будет

16:26

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и президент Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) Рене Фазель обсудили подготовку к чемпионату мира 2021 года в Минске и Риге.

В ходе телефонной беседы стороны подчеркнули, что намерены и далее придерживаться принципа "спорт вне политики", пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу белорусского премьера.

Рене Фазель отметил, что в ходе состоявшегося 17 сентября 2020 года в Цюрихе заседания совета IIHF было подтверждено, что по политическим причинам мероприятие перенесено быть не может.

Фазель заверил в отсутствии сомнений IIHF в том, что турнир пройдет на высоком организационном уровне.