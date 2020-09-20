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Чемпионат мира по хоккею из Минска перенесен не будет

16:26 20.09.2020
Фото с сайта pixabay.com

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и президент Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) Рене Фазель обсудили подготовку к чемпионату мира 2021 года в Минске и Риге.

В ходе телефонной беседы стороны подчеркнули, что намерены и далее придерживаться принципа "спорт вне политики", пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу белорусского премьера.

Рене Фазель отметил, что в ходе состоявшегося 17 сентября 2020 года в Цюрихе заседания совета IIHF было подтверждено, что по политическим причинам мероприятие перенесено быть не может.

Фазель заверил в отсутствии сомнений IIHF в том, что турнир пройдет на высоком организационном уровне.

Темы: Хоккей в мире, Белоруссия, Чемпионаты мира по хоккею
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.09.2020, 00:15
Гость: в этом

случае чемпионат пройдет с двумя участниками: РФ и Белоруссией.
21.09.2020, 00:06
Гость: Вольдемар

Не приедут Чехия, Канада, Швеция и еще несколько стран. Остальпые пииедут
20.09.2020, 21:54
Гость: Русский

Фазель на пустышки не ведется.
20.09.2020, 19:53
Гость: Руснац

Винничане переживают.
20.09.2020, 19:28
Гость: Иван Иваныч

Я бы не радовался. Ну Украине был евро-2012, а через полтора года успешный майдан. Когда ещё им дадут высадить такой десант агентов и осмотреться на местности и наладить связи.
Все комментарии (9)
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