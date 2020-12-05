Дональд Трамп подписал «акт Родченкова»

12:30 5.12.2020

Президент США Дональд Трамп подписал антидопинговый закон, названный по имени бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Закон предусматривает возможность преследования со стороны США любого человека за причастность к допинговому сговору на международных соревнованиях с участием США.

«Подписан закон 835, "Антидопинговый акт Родченкова 2019 года", который влечет уголовные санкции против определенных лиц, вовлеченных в международные допинговые сговоры, и требует возмещения ущерба для жертв подобных сговоров»,— цитирует пресс-службу Белого дома «Коммерсант».

В законе речь идет об изготовлении, распространении и использовании запрещенных препаратов. Нарушителям грозит лишение свободы на срок до десяти лет и штраф в размере $250 тыс., если закон нарушила группа лиц штраф составит до $1 млн.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что «акт Родченкова» ставит под угрозу систему борьбы с допинговыми нарушениями.

Министр спорта России Олег Матыцин негативно оценил антидопинговый закон США и считает, что нужно в ближайшее время подумать, как минимизировать риски от «акта Родченкова» для российских спортсменов.

«Одна страна берет на себя право быть неким судьей. Мы к этому относимся негативно, надо будет в ближайшее время подумать, как минимизировать риски для российских спортсменов»,— сказал Матыцин в эфире «Матч Страна».