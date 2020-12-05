Дональд Трамп подписал «акт Родченкова»
Президент США Дональд Трамп подписал антидопинговый закон, названный по имени бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Закон предусматривает возможность преследования со стороны США любого человека за причастность к допинговому сговору на международных соревнованиях с участием США.
«Подписан закон 835, "Антидопинговый акт Родченкова 2019 года", который влечет уголовные санкции против определенных лиц, вовлеченных в международные допинговые сговоры, и требует возмещения ущерба для жертв подобных сговоров»,— цитирует пресс-службу Белого дома «Коммерсант».
В законе речь идет об изготовлении, распространении и использовании запрещенных препаратов. Нарушителям грозит лишение свободы на срок до десяти лет и штраф в размере $250 тыс., если закон нарушила группа лиц штраф составит до $1 млн.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что «акт Родченкова» ставит под угрозу систему борьбы с допинговыми нарушениями.
Министр спорта России Олег Матыцин негативно оценил антидопинговый закон США и считает, что нужно в ближайшее время подумать, как минимизировать риски от «акта Родченкова» для российских спортсменов.
«Одна страна берет на себя право быть неким судьей. Мы к этому относимся негативно, надо будет в ближайшее время подумать, как минимизировать риски для российских спортсменов»,— сказал Матыцин в эфире «Матч Страна».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Наоборот. 42 дня пить нельзя , С Новам годом ! И сухим законом.
Пожалуйста примеры,я живу в Америке и не знаю такого ,чтобы судьи когото боялись и судили по звонку.
Ощущение должно быть такое, как будто одна страна будет решать кто использует допинг а кто нет, а также единолично будет решать, как этого человека наказывать. А примеры судов США у нас у всех имеются.
...те кто боится ответственности и потерять свою собственность в США и на Западе, наворованную за 30 лет в РФ. Вопите , вопите...американцы не будут с вами церемонится как нянчится полицейская мафия в РФ.
Я балдею от этого жулья. Вместо того чтобы поддержать Трампа и создать в России подобный же Закон, эти производители-сбытчики наркоты на полном серьёзе хотят наставить палок в колёса благого дела. Кто правит в РФ?! РФ превратилась в гигантский нарко- картель?