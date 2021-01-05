Сборная России со счетом 0:5 проиграла канадцам в полуфинале молодежного ЧМ

Сборная России разгромно уступила команде Канады со счетом 0:5 в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Эдмонтоне.

Уже после первого периода хозяева чемпионата мира вели со счетом 3:0. 

В начале второго периода защитник Брэйден Шнайдер в четвертый раз заставил капитулировать нашего вратаря Ярослава Аскарова.

Пятую шайбу россияне пропустили уже в пустые ворота, когда тренер российской молодежной сборной Игорь Ларионов заменил вратаря шестым полевым игроком. 

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Ньюхук, Коннор Макмайкл, Кол Перфетти, Брэйден Шнайдер и Дилан Козенс.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала в Twitter видео того, как молодежная сборная России настраивалась на игру с Канадой.

 

В матче за бронзовые медали команда Игоря Ларионова встретится с финнами 6 января в 1.30 по московскому времени, сообщает ТАСС. Финальная встреча между сборными Канады и США начнется 6 января в 05:30 по московскому времени.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.01.2021, 16:35
    Гость: Jazz

    А где конкретно судьи засудили?Что,удаления неправильно давали,гол не засчитали?
    5:0 - это позорный разгром,Россия с Канадцами играла из рук вон плохо,и нечего на судей пенять
    А что касается того,что 'пиндосы' ненавидят сборную России - так и россияне ненавидят сборную Канады и США.
    Однако к их неудовольствию иненно эти 2 сборные поборятся сегодня за золото

  2. 05.01.2021, 16:21
    Гость: Хватило.....

    После Союза в России нет ни хоккея,ни футбола!И причина пороста:играть в хоккей или футбол надо только для своей корысти,чтобы заметили и"купили"!Смотрю только "импортные"игры и чемпионаты,там полно азиато-африканцев,но они показывают ФУТБОЛ!

  3. 05.01.2021, 16:00
    Гость: Федор

    А как красиво все начиналосьКРАСНАЯ МАШИНА РАЗГРОМИЛА США и сдулись. Вся надежда теперь на матч с Финляндией.

  4. 05.01.2021, 15:55
    Гость: Джордж из джунглей

    Это судьи из Канады засудили. А так наши бы обыграли 6:3. Пиндосы ненавидят нашу сборную, которая полностью переиграла их команду. Позор! Россия вперёд!

  5. 05.01.2021, 15:53
    Гость: Хватило 5 минут

    чтобы понять - пролетим и с треском. Да и сам коуч это почуял - замельтешил за скамейкой. Игроки путались друг у друга под ногами, командный хаос, осмысленных комбинаций на скорости нет, вход в чужую зону - тупой заброс. Может, им что-нибудь в раздевалке распылили :)?
    Советские тренеры-зубры от такой примитивной игры в гробу переворачиваются. За тупые забросы в особенности.
    Вся эта примитивизация началась еще в советские времена - с Динамо. Вернулись как-то из турне по Сев. Ам. и давай пулять на нхловский манер в зону и толкаться у бортов. Ну а уж когда с 90-х наши прописались в НХЛ, все - наш стиль помер.
    Все играют одинаково. Мастеров калибра Якушева, Харламова, Капустина, Балдериса, Макаровской пятерки и т.д. - нет и не предвидится.
    Это какой-то бестолковый

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