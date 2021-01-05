Сборная России со счетом 0:5 проиграла канадцам в полуфинале молодежного ЧМ

14:00 5.01.2021

Сборная России разгромно уступила команде Канады со счетом 0:5 в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Эдмонтоне.

Уже после первого периода хозяева чемпионата мира вели со счетом 3:0.

В начале второго периода защитник Брэйден Шнайдер в четвертый раз заставил капитулировать нашего вратаря Ярослава Аскарова.

Пятую шайбу россияне пропустили уже в пустые ворота, когда тренер российской молодежной сборной Игорь Ларионов заменил вратаря шестым полевым игроком.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Ньюхук, Коннор Макмайкл, Кол Перфетти, Брэйден Шнайдер и Дилан Козенс.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала в Twitter видео того, как молодежная сборная России настраивалась на игру с Канадой.

В матче за бронзовые медали команда Игоря Ларионова встретится с финнами 6 января в 1.30 по московскому времени, сообщает ТАСС. Финальная встреча между сборными Канады и США начнется 6 января в 05:30 по московскому времени.