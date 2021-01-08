Нокаут в исполнении Поветкина стал лучшим в 2020 году

Александр Поветкин (справа) © KM.RU, Алексей Белкин

Издание BoxingScene, освещающее события в профессиональном боксе, признало нокаут в исполнении россиянина Александра Поветкина в поединке с британцем Диллианом Уайтом лучшим в 2020 году.

Бой состоялся 22 августа 2020 года. Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, несмотря на то, что дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде, пишет «Чемпионат».

41-летний Поветкин — действующий временный чемпион мира по версии WBC, регулярный чемпион мира по версии WBA (2011—2013), чемпион по версиям WBC Diamond (2020—н. в.), WBC Silver (2014—2016), WBO International (2017—2018) и WBA Inter-Continental (2017—2018) в тяжёлом весе. На его счету 36 побед, два поражения и одна ничья в профессиональном боксе.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.01.2021, 07:28
    Гость: Внатуре,вылетел в космос,если тока сейчас очнулись,

    Да,хрестоматийно.
    Но это ж не аперкот,это хук левой. Выпрямляясь,вставая снизу. Потому и кажется аперкотом.Какой спец это написал?В правую сторону челюсти. Там нервы,это вырубает.
    Ваще это вегас поднадоел, способным хода не дают,даже если они денежные,те,кто в теме.это знают.
    У нас, выступающих за Рф,есть три,которые просто перевернули б уютный иллюзорный мирок этих (..непечатно). Это ,в этом весе, кумык Махмудов, просто монстр,таких ещё не было!(пояс Сев.амер.лиги)чечен Давдаев,оба живут в Монреале,и Романов.
    Весь западный бокс.мир особенно торчит от Махмудова.
    . Но им никогда не дадут шанса владельцы этого балагана,им нужны ниггеры,собирающие миллионы зрителей ниггеров. Бабки с.

  2. 09.01.2021, 04:07
    Гость: Ray Bloom

    Ему бы в кузнице молотом махать, а он в цирке выступает.
    От, так называемых спортсменов, пользы обществу - ноль.

  3. 09.01.2021, 01:08
    Гость: Привет Иван Иваныч!

    Полностью согласен с тобой.
    Под Кличков всегда подбирали соперников, заведомо слабея их и меньше их ростом на 15 сантиметров.
    Весь стиль Кличков заключался в выставлении длинной руки вперёд в течении 10 раундов и наступании на ноги соперника.
    Александр из Берлина

  4. 08.01.2021, 23:44
    Гость: Мордобой

    не спорт, а драка. "Бить человека по лицу Я с детства не могу." (Высоцкий), а ИИ надо взрослеть, интеллектуально.

  5. 08.01.2021, 23:04
    Гость: Иван Иваныч

    Поветкини молодец, красиво и по мужски дерётся. И серии хорошие, и взрывной. Романтик бокса, не то что циничные украинские жлобы, вроде Кличко, убившие зрелищность тяжёлого веса. И вообще после них долго проветривать, убирать, гнать продажных промоутеров, и возвращать бокс Тайсона и Холифилда.

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