Нокаут в исполнении Поветкина стал лучшим в 2020 году
Издание BoxingScene, освещающее события в профессиональном боксе, признало нокаут в исполнении россиянина Александра Поветкина в поединке с британцем Диллианом Уайтом лучшим в 2020 году.
Бой состоялся 22 августа 2020 года. Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, несмотря на то, что дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде, пишет «Чемпионат».
41-летний Поветкин — действующий временный чемпион мира по версии WBC, регулярный чемпион мира по версии WBA (2011—2013), чемпион по версиям WBC Diamond (2020—н. в.), WBC Silver (2014—2016), WBO International (2017—2018) и WBA Inter-Continental (2017—2018) в тяжёлом весе. На его счету 36 побед, два поражения и одна ничья в профессиональном боксе.
Uppercut from HELL.
Povetkin put White to SLEEP...... pic.twitter.com/pos5dB3gSz
— Robert Littal BSO (@BSO) August 22, 2020
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да,хрестоматийно.
Но это ж не аперкот,это хук левой. Выпрямляясь,вставая снизу. Потому и кажется аперкотом.Какой спец это написал?В правую сторону челюсти. Там нервы,это вырубает.
Ваще это вегас поднадоел, способным хода не дают,даже если они денежные,те,кто в теме.это знают.
У нас, выступающих за Рф,есть три,которые просто перевернули б уютный иллюзорный мирок этих (..непечатно). Это ,в этом весе, кумык Махмудов, просто монстр,таких ещё не было!(пояс Сев.амер.лиги)чечен Давдаев,оба живут в Монреале,и Романов.
Весь западный бокс.мир особенно торчит от Махмудова.
. Но им никогда не дадут шанса владельцы этого балагана,им нужны ниггеры,собирающие миллионы зрителей ниггеров. Бабки с.
Ему бы в кузнице молотом махать, а он в цирке выступает.
От, так называемых спортсменов, пользы обществу - ноль.
Полностью согласен с тобой.
Под Кличков всегда подбирали соперников, заведомо слабея их и меньше их ростом на 15 сантиметров.
Весь стиль Кличков заключался в выставлении длинной руки вперёд в течении 10 раундов и наступании на ноги соперника.
Александр из Берлина
не спорт, а драка. "Бить человека по лицу Я с детства не могу." (Высоцкий), а ИИ надо взрослеть, интеллектуально.
Поветкини молодец, красиво и по мужски дерётся. И серии хорошие, и взрывной. Романтик бокса, не то что циничные украинские жлобы, вроде Кличко, убившие зрелищность тяжёлого веса. И вообще после них долго проветривать, убирать, гнать продажных промоутеров, и возвращать бокс Тайсона и Холифилда.