Нокаут в исполнении Поветкина стал лучшим в 2020 году

19:54 8.01.2021

Издание BoxingScene, освещающее события в профессиональном боксе, признало нокаут в исполнении россиянина Александра Поветкина в поединке с британцем Диллианом Уайтом лучшим в 2020 году.

Бой состоялся 22 августа 2020 года. Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, несмотря на то, что дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде, пишет «Чемпионат».

41-летний Поветкин — действующий временный чемпион мира по версии WBC, регулярный чемпион мира по версии WBA (2011—2013), чемпион по версиям WBC Diamond (2020—н. в.), WBC Silver (2014—2016), WBO International (2017—2018) и WBA Inter-Continental (2017—2018) в тяжёлом весе. На его счету 36 побед, два поражения и одна ничья в профессиональном боксе.