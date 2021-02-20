Всемирное антидопинговое агентство запросило информацию о «Спутник V»
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило запрос в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) для получения дополнительной информации о вакцине «Спутник V».
При этом в WADA отметили, что в настояйщее время нет оснований полагать, что с российской вакциной могут быть проблемы с точки зрения антидопинговых правил.
«Что касается вакцины "Спутник V", WADA попросило Российское антидопинговое агентство связаться с производителем вакцины для выяснения ее точного состава и свойств, а также получения любой дополнительной информации», - цитирует ТАСС заявление представителя пресс-службы агентства.
Также в WADA заявили, что аналогичные запросы были сделаны и в других странах. В частности, речь идет о Британском антидопинговом агентстве, Международной федерации фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA), а также таких производителях, как Pfizer и AstraZeneca.
Комментарии читателей Оставить комментарий
очевидно ты имел ввиду норвежских биатлонистов Пресловутых астматиков Ну бывает Перепутал по-старости
ты читать по-русски то умеешь Ясно и понятно даже для самых упертых написано что такие же запросы были направлены производителям других вакцин Это рутинная процедура а не акция направленная против России и ее спортсменов
И ее не хватает...
а какое их собачье дело?
Опаньки, очередная беда пришла откуда не ждали, на фоне короны как-то допинговые проблемы российских спортсменов отошли на второй план, даже планировали под катюшу выступать. Но ВАДА напоминает о себе, 100% спутник буде включен в список запрещенных препаратов, и все спортсмены которые им привились уже на олимпиаду не едут, она же им придаст дополнительные силы. Какие все-таки тупые и беззубые российские чиновники от спорта, учитесь у запада как нужно побеждать и убирать соперников. Мухлевать с допингом тоже надо уметь, а не пробирки с ослиной мочой подменять и еще оставлять там царапины и отпечатки грязных пальцев после сала и водки. Весь мир использует допинг в спорте, но попадаетесь только вы из-за тупости и лени.