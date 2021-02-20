Всемирное антидопинговое агентство запросило информацию о «Спутник V»

14:31 20.02.2021

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило запрос в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) для получения дополнительной информации о вакцине «Спутник V».

При этом в WADA отметили, что в настояйщее время нет оснований полагать, что с российской вакциной могут быть проблемы с точки зрения антидопинговых правил.

«Что касается вакцины "Спутник V", WADA попросило Российское антидопинговое агентство связаться с производителем вакцины для выяснения ее точного состава и свойств, а также получения любой дополнительной информации», - цитирует ТАСС заявление представителя пресс-службы агентства.

Также в WADA заявили, что аналогичные запросы были сделаны и в других странах. В частности, речь идет о Британском антидопинговом агентстве, Международной федерации фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA), а также таких производителях, как Pfizer и AstraZeneca.