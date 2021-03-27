Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в шведском Стокгольме. 

Анна Щербакова стала победительницей чемпионата мира-2021 в Стокгольме. 16-летняя спортсменка получила от судей за две программы 233,17 балла. Для Щербаковой это был дебютный чемпионат мира, отмечает Матч-ТВ.

Второе место заняла Елизавета Туктамышева, которая выступала на мировом первенстве впервые с 2015 года, когда она стала чемпионкой мира. В произвольной программе Туктамышева исполнила два тройных акселя — сольный и в каскаде с двойным тулупом. Также она упала с тройного флипа.

Тройку лучших замкнула еще одна россиянка Александра Трусова, которая в произвольной пошла на пять четверных прыжков, но упала дважды. 

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