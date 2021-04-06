Китай накажет страны и компании, которые проигнорируют Олимпиаду в Пекине

21:53 6.04.2021

На страны и компании за пределами Китая оказывается давление, чтобы они бойкотировали зимнюю Олимпиаду в Пекине в 2022 году, сообщает RT со ссылкой на CNBC.

Но, как отмечают политологи, Китай в ответ на это намерен наказать страны и компании, которые станут бойкотировать Игры, с помощью политических санкций и ответных действий в торговле. Таким образом, если какая-то компания не бойкотирует Игры, она рискует получить ущерб для своей репутации от потребителей на Западе, но если бойкотирует, она рискует оказаться за границами китайского рынка.

По словам политологов, уже сейчас эту Олимпиаду называют «геноцидными играми» из-за того, что Китай обвиняют в репрессиях против уйгуров. А по мере приближения церемонии открытия ситуация станет только хуже. Так что риски для правительств, компаний и инвесторов будут расти.

Но правозащитники настаивают, что Китай нужно наказать за нарушение прав этнических меньшинств Тибета и Синьцзяня, за противодействие политическим свободам в Гонконге, за враждебность к самоуправлению на Тайване.

Любой бойкот Олимпиады урежет Китаю дивиденды от Олимпиады, на которые рассчитывало китайское руководство. По словам аналитиков, Олимпийские игры дают Пекину платформу для того, чтобы показать внутренней аудитории свой глобальный статус и распространять положительный имидж на миллиарды иностранных зрителей по всему миру.

Так что Китай точно примет ответные меры против стран, выразивших бойкот. Скорее всего, отмечают политологи, они будут заключаться в ответном бойкоте мероприятий, организованных западными странами, и в санкциях против главных сторонников бойкота.

