Российские фигуристы впервые в истории выиграли золото командного ЧМ

Сборная России в составе Анны Щербаковой, Елизаветы Туктамышевой, Михаила Коляды, Евгения Семененко, спортивной пары Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, танцевальной пары Виктории Синициной и Никиты Кацалапова выиграла золото командного чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в японском городе Осака с 15 по 18 апреля.

Это историческое достижение — с 2009 года (начало существования турнира) российские фигуристы не поднимались выше второго места, отмечает МАТЧ ТВ.

В последний день соревновательной программы оставалось два незакрытых вопроса — произвольная программа спортивных пар и выступления одиночниц. Чтобы не потерять преимущество перед сборной США, которая ненамного отставала от России после двух дней, нашим спортсменам важно было не уступить первые места.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат в программе в соревнованиях спортивных пар.

Последними выступали женщины с произвольной программой. Победу одержала чемпионка мира россиянка Анна Щербакова, второе место заняла японка Каори Сакамото, третье место — другая представительница России, Елизавета Туктамышева.

После выступления Туктамышевой сборная России досрочно победила. По итогам командного чемпионата РФ набрала 125 очков. Второе место заняли США со 110 очками. Третье место заняла Япония, набрав 107 очков.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.04.2021, 20:01
    Гость: Старый

    И чо? Цены на продукты как-то изменились? Вы достали уже отвлекать на негодные цели от НАСТОЯЩИХ проблем.

  2. 17.04.2021, 16:44
    Гость: Русский

    ...МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ РУССКИМ ФИГУРИСТАМ! Порвали весь МИР! Красиво и в одну калитку.
    Особенно хочу отметить наших девушек ,как в одиночном ,так и в парном катании. КРАСАВИЦЫ, Умницы и огромные ТАЛАНТЫ! Молодчики ВСЕ! Спасибо за доставленное удовольствие...
    УВЕРЕН, ОЛИМПИАДА НАША!

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