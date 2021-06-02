РФС организует фан-зоны для просмотра матчей сборной РФ на ЕВРО-2020

Российский футбольный союз (РФС) организует фан-зоны в городах России на время проведения матчей сборной России на чемпионате Европы, сообщается на сайте организации.

Отмечается, что во время турнира все матчи российской команды будут транслироваться в фан-зонах, получивших название "Наши парни. Играем за вас". 

Данные фан-зоны будут установлены в Санкт-Петербурге (на площадке Никольские ряды), Москве (в Вегас Крокус Сити), Калининграде (стадион Калининград арена), Самара (стадион Самара Арена), Нижнем Новгороде (стадион Нижний Новгород), Сочи (Морской порт), Екатеринбурге (Екатеринбург Арена), Ульяновске и Туле. 

Кроме того, 8 июня в 16:00 мск на центральном стадионе "Динамо" им. Льва Яшина состоится открытая тренировка и встреча с болельщиками сборной России.

Турнир, сохранивший название ЕВРО-2020, пройдет в 11 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля. Сборная России в рамках группы B сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.06.2021, 15:01
    Гость: )))

    Сегодня должны сыграть в товар.матче Фр-Уэльс.
    Вот и посмотрим,какой уровень у Фр.и Уэльса.как раз. Если не резервами будут играть,конечно, главное тут--какая сегодня Фр,?
    Уэльс.ослаблен,правда,Гиггз судится с кем то там,это те,кто могут сделать вроде сенсаций. Хотя вряд ли в чемпы попадут,в тройке ,вполне. мб,
    Полагаю,вся борьба будет между прежними тремя , и +Англия.

  2. 02.06.2021, 14:49
    Гость: Попытка анализа. В тумане.

    Рф
    Надо обойти датчан.
    Если не ошибаюсь,две команды выходят дальше.? Датчане не удобные.
    Конечно,фавориты тут ,вообще,те же три-Фр.Бельг.и Хрваты.
    .
    Англичане прибавили,пишут что у них сильнейший состав,вкл.резерв.
    Звезда есть-Кейн. Да,сбвствнно,есть команды,которые могут "выстрелить",тот же Уельс. Хрваты тоже опять могут.
    Главное,затушить "французов"

  3. 02.06.2021, 13:17
    Гость: Анна

    Ну посмотрим будет ли позор. Финн назвал ужасной группу В для своей сборной. Финляндия никогда не попадала ни на Евро ,ни на мундиаль. Значит слабые. Так что финнов должны обыграть. Дания? Хм. В 2018г Хорватия только по пенальти выиграла у датчан. Посмотрим может ничья с Данией и будет. С Бельгией понятно-проигрыш. Ну с третьего места можно выйти в 1/8 финала . И вообще что делать культа из какого-то футбола и пакостить людям из-за футбола?

  4. 02.06.2021, 13:13
    Гость: А что есть позор?

    Покажи всёпобедильщиков, кроме норвежских " астматиков". Кто-то лучше готов на данном этапе, кто-то хуже. Для этого и соревнования. Давай хоккей возьмём, прикинь Великобритания даже чемпионом мира была. А сейчас никто. Так, что гавкнешь?

Все комментарии (6)
Выбор читателей
Роман Протасевич
Операция «чык-чырык»: большая игра больших разведок
Террор «цивилизованного» Запада, или Необъявленная война против СССР
© KM.RU, Алексей Белкин
Русских начали убивать: таксисты-мигранты захватывают дорогу
Владимир Назаров
Как раздразнить народ? Минфин выплатил 42 млн «эксперту» - автору пенсионной реформы
Избранное
«Новая реальность»: состояние олигархов превысило размер бюджета России, а народ доедает последнее
«Иногда складывается впечатление, что мир действительно забыл заваленные трупами овраги Бабьего Яра, чадящие трубы Освенцима - и Нюрнбергский трибунал»
Ольга Куриленко: «Красота – это счастье, а счастье есть красота»
«Довели до всего этого, а он виноват?»: чем оправдывают пнувшего в живот женщину полицейского
Перегородки в квартире - какие варианты есть?
Две Отечественных войны. Итог один – оценки разные
Топ-5 методик закаливания для крепкого иммунитета
Виды и особенности тепловых пушек
«То, что в мире что-то происходит крайне необычное, что устойчивость мировой политической системы резко падает – понятно уже всем»
«Если ваши элиты волнуются из-за выборов в США – это не ваши элиты»
Как грамотно покрасить стены в доме? Советы, которые изменят ваше отношение к ремонту