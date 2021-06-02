РФС организует фан-зоны для просмотра матчей сборной РФ на ЕВРО-2020
Российский футбольный союз (РФС) организует фан-зоны в городах России на время проведения матчей сборной России на чемпионате Европы, сообщается на сайте организации.
Отмечается, что во время турнира все матчи российской команды будут транслироваться в фан-зонах, получивших название "Наши парни. Играем за вас".
Данные фан-зоны будут установлены в Санкт-Петербурге (на площадке Никольские ряды), Москве (в Вегас Крокус Сити), Калининграде (стадион Калининград арена), Самара (стадион Самара Арена), Нижнем Новгороде (стадион Нижний Новгород), Сочи (Морской порт), Екатеринбурге (Екатеринбург Арена), Ульяновске и Туле.
Кроме того, 8 июня в 16:00 мск на центральном стадионе "Динамо" им. Льва Яшина состоится открытая тренировка и встреча с болельщиками сборной России.
Турнир, сохранивший название ЕВРО-2020, пройдет в 11 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля. Сборная России в рамках группы B сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Сегодня должны сыграть в товар.матче Фр-Уэльс.
Вот и посмотрим,какой уровень у Фр.и Уэльса.как раз. Если не резервами будут играть,конечно, главное тут--какая сегодня Фр,?
Уэльс.ослаблен,правда,Гиггз судится с кем то там,это те,кто могут сделать вроде сенсаций. Хотя вряд ли в чемпы попадут,в тройке ,вполне. мб,
Полагаю,вся борьба будет между прежними тремя , и +Англия.
Рф
Надо обойти датчан.
Если не ошибаюсь,две команды выходят дальше.? Датчане не удобные.
Конечно,фавориты тут ,вообще,те же три-Фр.Бельг.и Хрваты.
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Англичане прибавили,пишут что у них сильнейший состав,вкл.резерв.
Звезда есть-Кейн. Да,сбвствнно,есть команды,которые могут "выстрелить",тот же Уельс. Хрваты тоже опять могут.
Главное,затушить "французов"
Ну посмотрим будет ли позор. Финн назвал ужасной группу В для своей сборной. Финляндия никогда не попадала ни на Евро ,ни на мундиаль. Значит слабые. Так что финнов должны обыграть. Дания? Хм. В 2018г Хорватия только по пенальти выиграла у датчан. Посмотрим может ничья с Данией и будет. С Бельгией понятно-проигрыш. Ну с третьего места можно выйти в 1/8 финала . И вообще что делать культа из какого-то футбола и пакостить людям из-за футбола?
Покажи всёпобедильщиков, кроме норвежских " астматиков". Кто-то лучше готов на данном этапе, кто-то хуже. Для этого и соревнования. Давай хоккей возьмём, прикинь Великобритания даже чемпионом мира была. А сейчас никто. Так, что гавкнешь?
Перед очередным позором. Серьезная заявка на успех.