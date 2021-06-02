РФС организует фан-зоны для просмотра матчей сборной РФ на ЕВРО-2020

10:35 2.06.2021

Российский футбольный союз (РФС) организует фан-зоны в городах России на время проведения матчей сборной России на чемпионате Европы, сообщается на сайте организации.

Отмечается, что во время турнира все матчи российской команды будут транслироваться в фан-зонах, получивших название "Наши парни. Играем за вас".

Данные фан-зоны будут установлены в Санкт-Петербурге (на площадке Никольские ряды), Москве (в Вегас Крокус Сити), Калининграде (стадион Калининград арена), Самара (стадион Самара Арена), Нижнем Новгороде (стадион Нижний Новгород), Сочи (Морской порт), Екатеринбурге (Екатеринбург Арена), Ульяновске и Туле.

Кроме того, 8 июня в 16:00 мск на центральном стадионе "Динамо" им. Льва Яшина состоится открытая тренировка и встреча с болельщиками сборной России.

Турнир, сохранивший название ЕВРО-2020, пройдет в 11 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля. Сборная России в рамках группы B сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании.