УЕФА согласовал скандальную форму сборной Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля, пишет ТАСС.

Форма сборной Украины содержит лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава!", а также на ней изображен контур страны, включающий российский Крым и неподконтрольные Киеву территории Донбасса. 

В УЕФА отметити, что форма была одобрена в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки спортсменов.

В России такое решение украинской стороны вызвало возмущение. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала форму "отчаянной художественной акцией", а депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв назвал это "политическим демаршем и провокацией".

Сборная Украины будет выступать в группе С вместе с командами Нидерландов (13 июня), Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 07.06.2021, 19:36
    Гость: Шиза

    Шум - это когда носятся от человека к человеку и на ломаном псевдоукраинском пристают: Чий Крим? И обежаются, услышав правду.

  3. 07.06.2021, 19:16
    Гость: Рабинович

    Аплодирую украинцам: опять довели наших патриотов до истерики.
    Самое смешное, что силуэт страны на форме практически не виден. И никто бы его не заметил, если бы наши патриоты во главе с Марией Захаровой не подняли визг.
    Но, как говорил великий Сталин: "Если враг визжит, значит, мы всё сделали правильно"..))

  4. 07.06.2021, 19:09
    Гость: Рабинович

    Тут гораздо интереснее другое: как будет смотреться команда с фейсом Сталина, если она, к примеру, вдруг продует матч финнам?..))

  5. 07.06.2021, 18:54
    Гость: gvozd

    забавно.
    то есть русским запрещают национальные и государственные символы,
    а нацистким коллаборационистам которые под эти кричалки Сжигали людей Заживо все позволено..
    я уже и не знаю Как Еще надо сказать дарагим рассенам, что бы до них наконец Дошло на каком положении их держат и какое будущее им уготовили.

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