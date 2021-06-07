УЕФА согласовал скандальную форму сборной Украины

11:34 7.06.2021

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля, пишет ТАСС.

Форма сборной Украины содержит лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава!", а также на ней изображен контур страны, включающий российский Крым и неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

В УЕФА отметити, что форма была одобрена в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки спортсменов.

В России такое решение украинской стороны вызвало возмущение. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала форму "отчаянной художественной акцией", а депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв назвал это "политическим демаршем и провокацией".

Сборная Украины будет выступать в группе С вместе с командами Нидерландов (13 июня), Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).